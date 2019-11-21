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  • Дмитрий Черышев: «Эмери благодарен «Спартаку» за то, что тот многое ему дал. Унаи расстроило отсутствие поддержки в клубе»

Дмитрий Черышев: «Эмери благодарен «Спартаку» за то, что тот многое ему дал. Унаи расстроило отсутствие поддержки в клубе»

21 ноября 2019, 21:15
7

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал, как работа в России изменила нынешнего менеджера «Арсенала» Унаи Эмери. Специалисты пересекались в штабе «Севильи».

«Разговаривали ли мы про «Спартак»? Неоднократно. Есть моменты, про которые я не хочу говорить. «Спартак» ему многое дал, и Эмери «Спартаку» за это благодарен. После России Унаи внутренне поменялся, стал учить английский язык, обращать внимание на какие-то моменты, которые раньше считал несущественными.

В автобиографии он вылил много негатива на «Спартак»? Возможно, в книге он изложил то, что накипело. Мне он не жаловался. Как я понял, больше всего его расстроило отсутствие поддержки в клубе. Эмери разочаровался только в этом», – рассказал Черышев.

  • Эмери работал в «Спартаке» в 2012-м году.
  • После России испанец выиграл Лигу Европы три раза с «Севильей».
  • Сейчас «Арсенал» Эмери идет вне зоны еврокубков АПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Эмери Унаи Черышев Дмитрий
Комментарии (7)
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VVM1964
1574363690
Путевка в жизнь .
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vka1970
1574365405
К сожалению на тот момент, да и ранее, хотя и сейчас я пока не уверен, в клубе заправляли рвачи и вспоминаю фигуру Измайлова, самые настоящие барыги.Может Федун и успешный бизнесмен, но в клубе к сожалению по набирал самые настоящие отбросы, которым до престижа клуба было как до Луны на ко рачках.
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piligrim1986
1574397320
тем не менее для Эмери все сложилось как нельзя лучше
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Proker
1574397374
А что и кого не хватало в ПСЖ что бы поднять ушастого?он всё таки был тренерешкой
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ab15488
1574400997
Мне кажется Эмери просто хороший испанский тренер, потому как ни в России ни во Франции ни в Англии у него особо не прёт. Либо Севилья была его команда по ментолитету и подбору игроков
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zigbert
1574453878
От поддержки со стороны руководства команды зависит многое. Самое главное не мешать тренеру в его работе. Что там было на самом деле никто не знает. Факт остается один- у команды не было результата.
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