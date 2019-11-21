Дмитрий Черышев: «Эмери благодарен «Спартаку» за то, что тот многое ему дал. Унаи расстроило отсутствие поддержки в клубе»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал, как работа в России изменила нынешнего менеджера «Арсенала» Унаи Эмери. Специалисты пересекались в штабе «Севильи».

«Разговаривали ли мы про «Спартак»? Неоднократно. Есть моменты, про которые я не хочу говорить. «Спартак» ему многое дал, и Эмери «Спартаку» за это благодарен. После России Унаи внутренне поменялся, стал учить английский язык, обращать внимание на какие-то моменты, которые раньше считал несущественными.

В автобиографии он вылил много негатива на «Спартак»? Возможно, в книге он изложил то, что накипело. Мне он не жаловался. Как я понял, больше всего его расстроило отсутствие поддержки в клубе. Эмери разочаровался только в этом», – рассказал Черышев.