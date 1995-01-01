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    Дмитрий Черышев: «Эмери благодарен «Спартаку» за то, что тот многое ему дал. Унаи расстроило отсутствие поддержки в клубе»

    Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал, как работа в России изменила нынешнего менеджера «Арсенала» Унаи Эмери. Специалисты пересекались в штабе «Севильи».

    «Разговаривали ли мы про «Спартак»? Неоднократно. Есть моменты, про которые я не хочу говорить. «Спартак» ему многое дал, и Эмери «Спартаку» за это благодарен. После России Унаи внутренне поменялся, стал учить английский язык, обращать внимание на какие-то моменты, которые раньше считал несущественными.

    В автобиографии он вылил много негатива на «Спартак»? Возможно, в книге он изложил то, что накипело. Мне он не жаловался. Как я понял, больше всего его расстроило отсутствие поддержки в клубе. Эмери разочаровался только в этом», – рассказал Черышев.

    • Эмери работал в «Спартаке» в 2012-м году.
    • После России испанец выиграл Лигу Европы три раза с «Севильей».
    • Сейчас «Арсенал» Эмери идет вне зоны еврокубков АПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19148

      VVM1964 18 минут назад

      Путевка в жизнь .

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      Рейтинг: +1881

      Alekxei Z. 38 минут назад

      Черышев, расскажи о своём тренерском поприще, х..ли ты за Спартак ?
      Тогда уж называй всё своими именами. Эмери не поддержал ген.директор , а именно Валерий Карпин, который сам хотел быть главным тренером. Такой вот он порядочный малый и не надо Спартака марать...

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