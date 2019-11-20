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  • Четыре игрока махачкалинского «Легион Динамо» дисквалифицированы за массовую драку с футболистами «Волгаря»

Четыре игрока махачкалинского «Легион Динамо» дисквалифицированы за массовую драку с футболистами «Волгаря»

20 ноября 2019, 15:07
4

Футболисты махачкалинского клуба «Легион Динамо» дисквалифицированы за участие в драке по окончании матча 18-го тура группы «Юг» ПФЛ с «Волгарем» (1:1).

«Судьи и стороны подтверждают, что футболисты «Волгаря» не наносили ударов в сторону игроков команд «Легион Динамо», поэтому мы рассматривали нарушение по статье агрессивное поведение.

За необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц «Волгарь» оштрафован на 65 тысяч рублей. За агрессивное поведение футболисты «Легион Динамо» Марат Идрисов, Магомед Муртазалиев, Рауль Шихаев и Темирхан Талибов дисквалифицированы на четыре матча ПФЛ», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

КДК РФС также решил отменить красную карточку, показанную футболисту «Волгаря» Юрию Журавлеву. «По Журавлеву мы получили решение экспертно-судейской комиссии, которая посчитала, что судья ошибочно удалил игрока «Волгаря». Таким образом, мы приняли решение отменить красную карточку Журавлеву», – добавил Григорьянц.

  • Матч между «Легионом» и «Волгарем» проходил 17 ноября на стадионе «Центральный» в Астрахани.
  • Через несколько секунд после окончания игры футболисты начали выяснять отношения.
  • На поле произошла массовая драка, в которой участвовали представители обеих команд.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Зона Юг Легион Волгарь
Комментарии (4)
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evgevg13
1574262376
нелюди...
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evgevg13
1574262597
как всегда- нет таланта, покажут себя в кулачных боях. вид спорта, куда пришли не перепутали???
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УРДАН
1574783694
обычная потасовка..такое происходит во всём мире
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Decorhome
1575614777
За чем же все полезли
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