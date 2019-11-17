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    Четыре игрока махачкалинского «Легион Динамо» дисквалифицированы за массовую драку с футболистами «Волгаря»

    Футболисты махачкалинского клуба «Легион Динамо» дисквалифицированы за участие в драке по окончании матча 18-го тура группы «Юг» ПФЛ с «Волгарем» (1:1).

    «Судьи и стороны подтверждают, что футболисты «Волгаря» не наносили ударов в сторону игроков команд «Легион Динамо», поэтому мы рассматривали нарушение по статье агрессивное поведение.

    За необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц «Волгарь» оштрафован на 65 тысяч рублей. За агрессивное поведение футболисты «Легион Динамо» Марат Идрисов, Магомед Муртазалиев, Рауль Шихаев и Темирхан Талибов дисквалифицированы на четыре матча ПФЛ», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    КДК РФС также решил отменить красную карточку, показанную футболисту «Волгаря» Юрию Журавлеву. «По Журавлеву мы получили решение экспертно-судейской комиссии, которая посчитала, что судья ошибочно удалил игрока «Волгаря». Таким образом, мы приняли решение отменить красную карточку Журавлеву», – добавил Григорьянц.

    • Матч между «Легионом» и «Волгарем» проходил 17 ноября на стадионе «Центральный» в Астрахани.
    • Через несколько секунд после окончания игры футболисты начали выяснять отношения.
    • На поле произошла массовая драка, в которой участвовали представители обеих команд.

    Источник: ТАСС

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