Тренер сборной Сан-Марино – о матче с Россией: «Жду от нас умной игры»

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился ожиданиями от заключительного матча в отборе Евро-2020 против сборной России.

«Жду от нас умной игры. Это хороший матч, чтобы проверить свои силы», – сказал Варрелла.

Матч Сан-Марино – Россия состоится во вторник, 19 ноября.

Начало игры – в 22:45 по московскому времени.

Первая встреча между этими командами завершилась победой россиян со счетом 9:0.

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