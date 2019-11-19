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  • Тренер сборной Сан-Марино – о матче с Россией: «Жду от нас умной игры»

Тренер сборной Сан-Марино – о матче с Россией: «Жду от нас умной игры»

19 ноября 2019, 17:27
4

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился ожиданиями от заключительного матча в отборе Евро-2020 против сборной России.

«Жду от нас умной игры. Это хороший матч, чтобы проверить свои силы», – сказал Варрелла.

  • Матч Сан-Марино – Россия состоится во вторник, 19 ноября.
  • Начало игры – в 22:45 по московскому времени.
  • Первая встреча между этими командами завершилась победой россиян со счетом 9:0.

Тренер сборной Сан-Марино: «За Дзюбой отдельно следить не будем»


Источник: San Marino RTV
Отбор ЧЕ-2020 Сан-Марино Россия Варрелла Франко
Комментарии (4)
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Plyash
1574176341
Самое умное это автобус.
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paracetamol
1574178822
Главный тренер сборной Сан-Марино: сливать нужно по-умному!
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Garrincha58
1574183849
главное чтобы Дзубило не забило
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