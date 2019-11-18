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  • Тренер сборной Сан-Марино: «За Дзюбой отдельно следить не будем»

Тренер сборной Сан-Марино: «За Дзюбой отдельно следить не будем»

18 ноября 2019, 22:12
4

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 против России.

«Я не хочу, чтобы был такой же результат, как в Саранске. Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол завтра.

За Артемом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов», – сказал Варрелла.

  • Матч Сан-Марино – Россия состоится во вторник, 19 ноября.
  • Начало игры – в 22:45 по московскому времени.
  • Первая встреча между этими командами завершилась победой россиян со счетом 9:0.

Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Сан-Марино Россия Дзюба Артем Варрелла Франко
Комментарии (4)
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Plyash
1574105455
Дзюбу остерегайтесь,Вы для него последняя возможность догнать и перегнать всяких там Кейнов и Ронов. Ох он вам попу надерёт.
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alex1951
1574111850
И этот про Дзю....Чё других фамилиёв нету? Дзю начитается ,заболеет манией величия , И сорвет все планы Черчеса, по установлению космическага результата....Вот где горе то будет..
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Lilipyt
1574113938
Даже бельгийцы не отходили ни на шаг от Дзюбы! Ну раз хотят, дохрена пропустить, ну и поделом. А так бы я лучше посмотрел за другими игроками в атаке. Пусть наигрываются, а Дзюба в 1/4 Кержака обходит!
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dzhamatutdin
1574118591
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