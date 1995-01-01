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    Тренер сборной Сан-Марино: «За Дзюбой отдельно следить не будем»

    Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 против России.

    «Я не хочу, чтобы был такой же результат, как в Саранске. Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол завтра.

    За Артемом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов», – сказал Варрелла.

    • Матч Сан-Марино – Россия состоится во вторник, 19 ноября.
    • Начало игры – в 22:45 по московскому времени.
    • Первая встреча между этими командами завершилась победой россиян со счетом 9:0.

    Источник: ТАСС

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