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    Газзаев – о Гилерме: «Задача голкипера не просто стоять в воротах, но и выручать»

    Бывший тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал игру вратаря национальной команды Гилерме в матче с Бельгией (1:4).

    «Конечно, результат игры разочаровал. Давайте разберем по линиям.

    Задача голкипера не просто стоять в воротах, но и выручать. На мой взгляд, в трех ситуациях из четырех Гилерме мог выручить – мяч дважды влетал в ближний угол, а в третий раз прошел под вратарем.

    Оборона не должна допускать таких ошибок, как в случае с третьим голом, когда бельгийцы вышли четыре в одного после отбора мяча в центре поля и быстрого перехода в атаку. Тактическую установку надо соблюдать в любой ситуации, как бы ни складывался матч, и особенно важно строго действовать в обороне.

    Что касается группы атаки, то она выглядела очень слабо. Возможно, сказалось отсутствие Головина, Черышева и Кудряшова. Первые двое – ключевые креативные футболисты из группы атаки, а Кудряшов добавил бы строгости игре в обороне.

    Позитивно отметил бы Бакаева: ему удалось удачно выйти и уверенно действовать в очень сложной игре. В каких-то эпизодах он напомнил мне молодого Дзагоева. Мне нравится, что Бакаев смело идет в обыгрыш. В современном футболе это одно из ключевых качеств, потому что позволяет создать численное превосходство. Отмечу также, что Бакаев неплохо ассистирует. Надеюсь, при его огромном желании и трудолюбии он вырастет в хорошего футболиста европейского уровня.

    Несмотря на результат в отдельно взятом матче, хотел бы еще раз поздравить сборную с досрочным выходом на чемпионат Европы и уверенной игрой на протяжении большинства матчей отборочной кампании. Желаю команде Станислава Черчесова успешного выступления на Евро-2020», – сказал Газзаев.

    Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Какая-то травля Гилерме пошла. В матче с Бельгией ошибок вообще не было»


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +686

      Давид59 9 минут назад

      Это он где эту речь держал? На трибуне в госдуме? А чем он там занимается?

      0
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      Рейтинг: +2547

      Nesterenko 24 минуты назад

      Задача президента футбольного клуба не только воровать в нем и разваливать его, но и развивать.

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