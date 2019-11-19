Газзаев – о Гилерме: «Задача голкипера не просто стоять в воротах, но и выручать»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал игру вратаря национальной команды Гилерме в матче с Бельгией (1:4).

«Конечно, результат игры разочаровал. Давайте разберем по линиям.

Задача голкипера не просто стоять в воротах, но и выручать. На мой взгляд, в трех ситуациях из четырех Гилерме мог выручить – мяч дважды влетал в ближний угол, а в третий раз прошел под вратарем.

Оборона не должна допускать таких ошибок, как в случае с третьим голом, когда бельгийцы вышли четыре в одного после отбора мяча в центре поля и быстрого перехода в атаку. Тактическую установку надо соблюдать в любой ситуации, как бы ни складывался матч, и особенно важно строго действовать в обороне.

Что касается группы атаки, то она выглядела очень слабо. Возможно, сказалось отсутствие Головина, Черышева и Кудряшова. Первые двое – ключевые креативные футболисты из группы атаки, а Кудряшов добавил бы строгости игре в обороне.

Позитивно отметил бы Бакаева: ему удалось удачно выйти и уверенно действовать в очень сложной игре. В каких-то эпизодах он напомнил мне молодого Дзагоева. Мне нравится, что Бакаев смело идет в обыгрыш. В современном футболе это одно из ключевых качеств, потому что позволяет создать численное превосходство. Отмечу также, что Бакаев неплохо ассистирует. Надеюсь, при его огромном желании и трудолюбии он вырастет в хорошего футболиста европейского уровня.

Несмотря на результат в отдельно взятом матче, хотел бы еще раз поздравить сборную с досрочным выходом на чемпионат Европы и уверенной игрой на протяжении большинства матчей отборочной кампании. Желаю команде Станислава Черчесова успешного выступления на Евро-2020», – сказал Газзаев.

Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Какая-то травля Гилерме пошла. В матче с Бельгией ошибок вообще не было»



