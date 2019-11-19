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  • Газзаев – о Гилерме: «Задача голкипера не просто стоять в воротах, но и выручать»

Газзаев – о Гилерме: «Задача голкипера не просто стоять в воротах, но и выручать»

19 ноября 2019, 12:15
11

Бывший тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал игру вратаря национальной команды Гилерме в матче с Бельгией (1:4).

«Конечно, результат игры разочаровал. Давайте разберем по линиям.

Задача голкипера не просто стоять в воротах, но и выручать. На мой взгляд, в трех ситуациях из четырех Гилерме мог выручить – мяч дважды влетал в ближний угол, а в третий раз прошел под вратарем.

Оборона не должна допускать таких ошибок, как в случае с третьим голом, когда бельгийцы вышли четыре в одного после отбора мяча в центре поля и быстрого перехода в атаку. Тактическую установку надо соблюдать в любой ситуации, как бы ни складывался матч, и особенно важно строго действовать в обороне.

Что касается группы атаки, то она выглядела очень слабо. Возможно, сказалось отсутствие Головина, Черышева и Кудряшова. Первые двое – ключевые креативные футболисты из группы атаки, а Кудряшов добавил бы строгости игре в обороне.

Позитивно отметил бы Бакаева: ему удалось удачно выйти и уверенно действовать в очень сложной игре. В каких-то эпизодах он напомнил мне молодого Дзагоева. Мне нравится, что Бакаев смело идет в обыгрыш. В современном футболе это одно из ключевых качеств, потому что позволяет создать численное превосходство. Отмечу также, что Бакаев неплохо ассистирует. Надеюсь, при его огромном желании и трудолюбии он вырастет в хорошего футболиста европейского уровня.

Несмотря на результат в отдельно взятом матче, хотел бы еще раз поздравить сборную с досрочным выходом на чемпионат Европы и уверенной игрой на протяжении большинства матчей отборочной кампании. Желаю команде Станислава Черчесова успешного выступления на Евро-2020», – сказал Газзаев.

Тренер вратарей «Локомотива» Хапов: «Какая-то травля Гилерме пошла. В матче с Бельгией ошибок вообще не было»


Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Локомотив Гилерме Газзаев Валерий
Комментарии (11)
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Nesterenko
1574159749
Задача президента футбольного клуба не только воровать в нем и разваливать его, но и развивать.
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Давид59
1574160629
Это он где эту речь держал? На трибуне в госдуме? А чем он там занимается?
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омск55
1574164776
Жополиз прав Гилерме в утиль
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woyser
1574168035
Всё грамотно сказал.
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Decorhome
1574173721
другое дело Акинфеев, хотел видимо добавить)
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paracetamol
1574176159
Бразильская глиста что-то все позорней от матча к матчу.
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sergan113
1574177415
Задача депутатов в первую очередь делать все что бы жизнь всех граждан, а не только их самих, была лучше, вторая же задача по меньше пи...ть и выполнять первую задачу.
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absent32
1574178246
а защита у нас что, святая? я понимаю, что его гнобят на национальной почве, потому что не думаю что тот же Акинфеев был бы лучше в матче с Бельгией или в любом другом матче. Ну ладно, залетело, что летело, и там реально голы не 100 процентов киперские. Другой вопрос, а что на счет защиты??? У нас защитник только один, Джикия. Он и в Спартаке, и в сборной ТОП. А все остальное у нас дыра, ограменная дыра в защите. И как бы вратарь не старался, с нулевой защитой залетит все что даже берущееся. Я не защищаю и не захваливаю Гилю, но то что его заклевывают на национальной почве, это не правильно. Ему дали возможность, он играет, он старается, и он прекрасно понимает что большинство критики он получает из за того что он легионер. Да и наше хваленое нападение в игре с Бельгией просто рухнуло. Интересно, будь у нас бразильский топовый нападающий, что было бы с ним после Бельгии
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portero
1574178835
Воротчик должен подсказывать защите, даже рулит ей...
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