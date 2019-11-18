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Главные новости дня. «Зенит» купил у «Локомотива» Щетинина, «Крылья Советов» летом не продали Соболева в Италию

18 ноября 2019, 21:51

Платини: «Я против ВАР, это полная хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого».

Семин: «Отставание от «Зенита» на 5 очков? Это даже положительный момент».

Зобнин: «Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Артем говорит: «Завтра забью семь».

Черчесов: «У нас все время что-то подогревается. Про Чалова все забыли, теперь начали обсуждать Гилерме».

Новиков: «Филипп будет лидером «Динамо» и станет одним из ведущих игроков РПЛ».

Sport24: «Зенит» купил у «Локомотива» Щетинина за 20 миллионов.

Коноплянка: «Как бы сборная Украины сейчас хорошо ни играла, Ракицкого все равно не хватает».

«Крылья Советов» летом не продали Соболева «Лечче» из-за условия рассрочки.

Кажется, мы нашли самую неудачливую команду в Европе (она пока играет во второй лиге)

Источник: Бомбардир.ру
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