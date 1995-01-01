Кажется, мы нашли самую неудачливую команду в Европе (она пока играет во второй лиге)

И за нее хочется болеть!

После 16 туров Чемпионшипа «Лидс» идет на третьем месте, отставая от первого («Вест Бромвича») на два очка. «Лидс» второй сезон выдает лучшую по качеству игру в лиге и второй год подряд рискует не пробиться в АПЛ.

Но если по окончанию этого сезона команде удастся выйти в Премьер-лигу – это будет закономерно и правильно. И, что еще важнее, интереснее для сторонних зрителей. Сейчас объясним, почему.

Первая причина – Марсело Бьелса

Сам факт прихода такого эксцентричного, популярного и сумасшедшего (его прозвище El Loco – так и переводится) тренера, тем более иностранца – единичный случай для Чемпионшипа; и вообще для всех вторых лиг.

(О Бьелсе можно рассказывать бесконечно много, но вот вам самый яркий факт: он сильно повлиял на Гвардиолу и Покеттино; оба называют его лучшим тренером в мире).

Бьелса сразу же изменил клуб: методы тренировок, анализ соперников, стиль игры, внутренние процессы между командой и персоналом.

Самая впечатляющая история: в первый месяц работы Бьелса заставил футболистов убирать территорию вокруг тренировочной базы, чтобы те поняли (вспомнили), как живут и каким трудом обычные люди зарабатывают деньги.

С Бельсой «Лидс» стал самой контролирующей мяч командой лиги. С наибольшим количеством созданных моментов и с наименьшим количеством пропущенных голов. Команда заняла третье место – впервые такое высокое за 15 лет.

Бьелса никогда не задерживался в клубе дольше двух сезонов. Аргентинец часто психует и уходит (чего стоит только 48 часов работы в «Лацио», после которых он уволился).

Если «Лидс» не пробьется в АПЛ и в этом сезоне – очень вероятно, что Бьелса уйдет. А если все-таки пробьется (тут еще надо молиться, чтобы аргентинец не психанул на ровном месте), в следующем сезон мы будем кайфовать от эксцентрика в АПЛ. Где он встретится со своим учеником (Покеттино), вдохновителем и товарищем (Гвардиолой) и принципиальным оппонентом (Лэмпардом).

Болельщики «Лидса» обожают Бьелсу. В конце последнего сезона они написали коллективное открытое письмо тренеру. Вот отрывок:

«Вы пользуетесь нашим уважением, нашим восхищением и нашей неизменной поддержкой. Мы верим в вашу философию и благодарим вас за все ваши усилия. Ваш футбол заставляет нас мечтать, и все очень надеются, что новый сезон мы все начнем вместе».

Вторая – это тупо будет справедливо

В прошлом сезоне (первом для Бьелсы) «Лидс» 21 тур из 46 шел на первом месте. Но потом начались проблемы – неприятные ситуации внутри команды (несколько конфликтов между игроками), вне команды (история с шпионажем перед игрой с «Дерби), плюс многочисленные травмы и ставка на молодежь – в составе было 10 игроков до 21 года.

К концу сезона «Лидс» был лучшей командой по качеству и количество созданных и допущенных моментов (xG), меньше всех пропускающей и самой владеющий. Но невезение, плохая реализация, травмы важных игроков – и третье место. Которое все равно давало шанс на АПЛ: нужно было пройти две команды в плей-офф Чемпионшипа.

«Лидсу» попался «Дерби», которого он по ходу сезона обыграл дважды. И с которым случился шпион-скандал. В первом матче «Лидс» выиграл 1:0, но во втором сгорел – 2:4. И остался в Чемпионшипе.

В этом сезоне «Лидс» тоже с отрывом лучший по качеству игры. Меньше всех пропускает в лиге. Но все равно пока третий.

График, отлично показывающий качество команды. Чем правее и ниже, тем команда больше и качественнее создает моменты и меньше позволяет их создавать соперникам.

Третья – сам «Лидс»

Просто факты:

• «Лидс» – с отрывом самая посещаемая команда Чемпионшипа – на домашние матчи приходит в среднем 34 тысячи человек.

• Будет красиво, если в этом сезоне команда вернется в АПЛ. После 15 лет отсутствия. И в сезоне, когда клубу исполнилось 100 лет.

• «Лидс» почти 20 лет не играет в европейских турнирах, но до сих пор входит в топ-6 английских клубов по количеству еврокубковых матчей. У них их даже больше, чем у «Ман Сити».

• Неудачливость и великая история «Лидса» заставляет за них болеть.

Клуб шесть раз побеждал в чемпионатах Англии. По два раза выигрывал Кубок, Суперкубок Англии и еврокубки.

Но!

У «Лидса» 20 проигранных финалов кубков, суперкубков, еврокубков или просто вторых мест в чемпионате.

Ну как за них не приболеть?