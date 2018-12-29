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    Лэмпард: «Бьелса согласился, что подглядывать за нашей тренировкой было неправильно»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард после матча 27 тура Чемпионшипа против «Лидса» (0:2) прокомментировал ситуацию с шпионажем «Юнайтед». Главный тренер Марсело Бьелса взял ответственность за инцидент на себя.

    «Хорошо, что Бьелса не стал отрицать. Он согласился: подглядывать за тренировкой было неправильно со спортивной точки зрения. Шпион убежал, когда мы вызвали полицию», – сказал Лэмпард Sky Sports.

    • «Лидс» лидирует в Чемпионшипе.
    • «Дерби Каунти» идет в зоне плей-офф за место в АПЛ.
    • Для Лэмпарда это первый сезон в качестве главного тренера.

    Источник: Sky Sports

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