Лэмпард: «Бьелса согласился, что подглядывать за нашей тренировкой было неправильно»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард после матча 27 тура Чемпионшипа против «Лидса» (0:2) прокомментировал ситуацию с шпионажем «Юнайтед». Главный тренер Марсело Бьелса взял ответственность за инцидент на себя.

«Хорошо, что Бьелса не стал отрицать. Он согласился: подглядывать за тренировкой было неправильно со спортивной точки зрения. Шпион убежал, когда мы вызвали полицию», – сказал Лэмпард Sky Sports.