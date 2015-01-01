Платини: «Я против ВАР, это полная хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого»

Просто нужно ускорить принятие решений в системе ВАР. Достаточно и 20 секунд чтобы принять решение, а все затягивается на минуты. Это и бесит. Платини абсолютно не прав. Футбол, по сравнению со временем, когда играл сам Платини, ускорился в разы. Судья не способен сегодня успеть за движением всех футболистов. Поэтому ВАР просто не обходим.
Ну и для размышления г.Платини........ Если бы ВАР был 10 лет назад, когда в стыках Анелька, подыграв себе рукой, забил в ворота Ирландии, то гол был бы просто не засчитан, в финал выходили бы ирландцы, а французам не пришлось бы испытать кошмарный позор и унижение от игры команды в ЮАР. Да в конце концов, не было бы божественной руки Марадонны и не выиграли бы аргентинцы ЧМ-1986 г.
Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
«ВАР не решает проблемы, а лишь откладывает их. Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему ВАР ничего не решит. Я против ВАР, это полная хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого», – сказал Платини, передает Rai Sport.
- В октябре 2015 года Платини был отстранен от должности президента УЕФА из-за обвинений в коррупции во время выборов хозяина ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
- 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней, а затем выдала запрет на футбольную деятельность на восемь лет. Позже срок был сокращен.
- 7 октября срок действия дисквалификации Платини подошел к концу.