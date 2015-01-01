Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Платини: «Я против ВАР, это полная хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого»

    Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

    «ВАР не решает проблемы, а лишь откладывает их. Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему ВАР ничего не решит. Я против ВАР, это полная хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого», – сказал Платини, передает Rai Sport.

    • В октябре 2015 года Платини был отстранен от должности президента УЕФА из-за обвинений в коррупции во время выборов хозяина ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
    • 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней, а затем выдала запрет на футбольную деятельность на восемь лет. Позже срок был сокращен.
    • 7 октября срок действия дисквалификации Платини подошел к концу.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:34
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1741

      neveldomha 31 минуту назад

      Просто нужно ускорить принятие решений в системе ВАР. Достаточно и 20 секунд чтобы принять решение, а все затягивается на минуты. Это и бесит. Платини абсолютно не прав. Футбол, по сравнению со временем, когда играл сам Платини, ускорился в разы. Судья не способен сегодня успеть за движением всех футболистов. Поэтому ВАР просто не обходим.
      Ну и для размышления г.Платини........ Если бы ВАР был 10 лет назад, когда в стыках Анелька, подыграв себе рукой, забил в ворота Ирландии, то гол был бы просто не засчитан, в финал выходили бы ирландцы, а французам не пришлось бы испытать кошмарный позор и унижение от игры команды в ЮАР. Да в конце концов, не было бы божественной руки Марадонны и не выиграли бы аргентинцы ЧМ-1986 г.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Али Сейнаро > neveldomha 3 минуты назад

      Не Анелька, а Анри, не забил, а отдал голевой пас, и в финальную стадию не выходили бы ирландцы, а было бы дополнительное время, если бы французы до конца основного не забили бы гол. А в остальном согласен - я за ВАР)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4058

      Владислав Vlad 34 минуты назад

      А я за ВАР. Нужно полчаса объяснять, почему ВАР решает многие проблемы. Я за ВАР, это нормально. К сожалению, есть пенсионеры, которые против внедрения новаций в футбол. Но это их проблемы.
      Когда-то и в хоккее не было просмотра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4058

      Владислав Vlad 37 минут назад

      Был бы ВАР в то время, когда Анри рукой вывел французов..... Сейчас бы Платини по другому сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2547

      TOMSON 43 минуты назад

      Я тоже был противник ВАР. Но тот факт, что теперь хоть голы обязали забивать честно, заставил поменять мою точку зрения.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5145

      ilichkadr > TOMSON 37 минут назад

      Если бы ещё судью обязали смотреть в этот ВАР, то ему бы цены не было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1019

      Decorhome 43 минуты назад

      Вопрос спорный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5145

      ilichkadr 1 час назад

      Полностью согласен с Платини. Вместо живого судьи бегающего по полю, надо ставить искусственный интеллект. Ни какой предвзятости со стороны команд, болельщиков, а вопрос со взятками будет решен на раз два.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +674

      Давид59 > ilichkadr 1 час назад

      Так он как раз за живого судью ратует. И против просмотра моментов на экране

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5145

      ilichkadr > Давид59 46 минут назад

      Правильно ратует. На то он и судья, чтобы судить. На мой взгляд, надо заниматься судьями, повышать требования к ним, следить за их профессионализмом.......пересмотреть трудовые отношения и т.д. и т.п. Что происходит сейчас? Чем бестолковее судья, тем больше ему требуется подсказчиков. Изначально было 3 судьи, потом сделали 5 (приставили по 1-му судье к воротам), далее придумали VAR и что дальше? Поэтому я и написАл, что надо ставить искусственный интеллект, поскольку что с VAR, что без него решение принимает судья.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74491
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru