Платини: «Я против ВАР, это полная хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
«ВАР не решает проблемы, а лишь откладывает их. Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему ВАР ничего не решит. Я против ВАР, это полная хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого», – сказал Платини, передает Rai Sport.
- В октябре 2015 года Платини был отстранен от должности президента УЕФА из-за обвинений в коррупции во время выборов хозяина ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
- 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней, а затем выдала запрет на футбольную деятельность на восемь лет. Позже срок был сокращен.
- 7 октября срок действия дисквалификации Платини подошел к концу.
Источник: Sports.ru