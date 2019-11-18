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  • Платини: «Я против ВАР, это полная хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого»

Платини: «Я против ВАР, это полная хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого»

18 ноября 2019, 13:34
16

Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

«ВАР не решает проблемы, а лишь откладывает их. Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему ВАР ничего не решит. Я против ВАР, это полная хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого», – сказал Платини, передает Rai Sport.

  • В октябре 2015 года Платини был отстранен от должности президента УЕФА из-за обвинений в коррупции во время выборов хозяина ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
  • 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней, а затем выдала запрет на футбольную деятельность на восемь лет. Позже срок был сокращен.
  • 7 октября срок действия дисквалификации Платини подошел к концу.

Источник: Sports.ru
Весь мир Платини Мишель
Комментарии (16)
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ilichkadr
1574073794
Полностью согласен с Платини. Вместо живого судьи бегающего по полю, надо ставить искусственный интеллект. Ни какой предвзятости со стороны команд, болельщиков, а вопрос со взятками будет решен на раз два.
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Decorhome
1574076407
Вопрос спорный
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Владислав Vlad
1574076771
Был бы ВАР в то время, когда Анри рукой вывел французов..... Сейчас бы Платини по другому сказал.
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Владислав Vlad
1574076939
А я за ВАР. Нужно полчаса объяснять, почему ВАР решает многие проблемы. Я за ВАР, это нормально. К сожалению, есть пенсионеры, которые против внедрения новаций в футбол. Но это их проблемы. Когда-то и в хоккее не было просмотра.
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neveldomha
1574077175
Просто нужно ускорить принятие решений в системе ВАР. Достаточно и 20 секунд чтобы принять решение, а все затягивается на минуты. Это и бесит. Платини абсолютно не прав. Футбол, по сравнению со временем, когда играл сам Платини, ускорился в разы. Судья не способен сегодня успеть за движением всех футболистов. Поэтому ВАР просто не обходим. Ну и для размышления г.Платини........ Если бы ВАР был 10 лет назад, когда в стыках Анелька, подыграв себе рукой, забил в ворота Ирландии, то гол был бы просто не засчитан, в финал выходили бы ирландцы, а французам не пришлось бы испытать кошмарный позор и унижение от игры команды в ЮАР. Да в конце концов, не было бы божественной руки Марадонны и не выиграли бы аргентинцы ЧМ-1986 г.
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Alec7183
1574079793
Потому что недостаточно просто иметь ноут на столе, надо уметь им пользоваться.
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Олег1204
1574082322
Вилков с тобой согласен
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Cules2013
1574103366
Был когда-то хороший футболист, а как человек оказался дурак и коррупционер. Увы.
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