Платини: «Я против ВАР, это полная хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

«ВАР не решает проблемы, а лишь откладывает их. Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему ВАР ничего не решит. Я против ВАР, это полная хрень. К сожалению, мы никогда не откажемся от этого», – сказал Платини, передает Rai Sport.