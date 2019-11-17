Бабаев – об усилении атаки ЦСКА: «Надо еще немножко подождать»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о необходимости усиления атаки команды.

«ЦСКА всегда отличался тем, что очень рационально подходил к тратам и старался не раздувать эти бюджеты, эту гонку, если можно так сказать, «футбольных вооружений», когда тратятся безумные совершенно деньги за игроков.

Но найти нападающего по соотношению «цена-качество», который бы усилил команду, пока, к сожалению, нам не удалось. То есть либо нужно платить какие-то баснословные деньги, причем нет никаких гарантий того, что футболист у нас заиграет так же ярко, как в европейском чемпионате, потому что мотивация немножко другая.

А за небольшие деньги ты получаешь игрока, который усиливает тебя количественно, но не качественно. Поэтому надо еще немножко подождать», – сказал Бабаев.