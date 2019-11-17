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    Бабаев – об усилении атаки ЦСКА: «Надо еще немножко подождать»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о необходимости усиления атаки команды.

    «ЦСКА всегда отличался тем, что очень рационально подходил к тратам и старался не раздувать эти бюджеты, эту гонку, если можно так сказать, «футбольных вооружений», когда тратятся безумные совершенно деньги за игроков.

    Но найти нападающего по соотношению «цена-качество», который бы усилил команду, пока, к сожалению, нам не удалось. То есть либо нужно платить какие-то баснословные деньги, причем нет никаких гарантий того, что футболист у нас заиграет так же ярко, как в европейском чемпионате, потому что мотивация немножко другая.

    А за небольшие деньги ты получаешь игрока, который усиливает тебя количественно, но не качественно. Поэтому надо еще немножко подождать», – сказал Бабаев.

    • ЦСКА в 16 турах РПЛ забил 24 гола.
    • Лучший бомбардир армейцев в чемпионате – Никола Влашич, в активе которого шесть мячей (два – с пенальти).

    Источник: YouTube-канал «Moscow lawyers»

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    17.11.2019 23:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12576

      bset 21 минуту назад

      Я/мы ждуны

      0
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      Рейтинг: +1159

      Genz 57 минут назад

      Скупердяи ЦСКА помечтайте.

      0
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      Рейтинг: +3829

      Viper for CSKA 1 час назад

      "Понимаешь, надо чуть-чуть подождать". Давайте тогда Жемалединова вернём что-ли или из молодёжки кого-нибудь обкатаем, всяко лучше, чем Нисимура.

      1
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      Рейтинг: +4369

      Lester84 1 час назад

      Да чего уж там! 5 лет уже нападающего купить не можете. Чуть-чуть еще подождем, окей

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