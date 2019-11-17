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  • Бабаев – об усилении атаки ЦСКА: «Надо еще немножко подождать»

Бабаев – об усилении атаки ЦСКА: «Надо еще немножко подождать»

17 ноября 2019, 23:41
12

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о необходимости усиления атаки команды.

«ЦСКА всегда отличался тем, что очень рационально подходил к тратам и старался не раздувать эти бюджеты, эту гонку, если можно так сказать, «футбольных вооружений», когда тратятся безумные совершенно деньги за игроков.

Но найти нападающего по соотношению «цена-качество», который бы усилил команду, пока, к сожалению, нам не удалось. То есть либо нужно платить какие-то баснословные деньги, причем нет никаких гарантий того, что футболист у нас заиграет так же ярко, как в европейском чемпионате, потому что мотивация немножко другая.

А за небольшие деньги ты получаешь игрока, который усиливает тебя количественно, но не качественно. Поэтому надо еще немножко подождать», – сказал Бабаев.

  • ЦСКА в 16 турах РПЛ забил 24 гола.
  • Лучший бомбардир армейцев в чемпионате – Никола Влашич, в активе которого шесть мячей (два – с пенальти).

Источник: YouTube-канал «Moscow lawyers»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (12)
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Lester84
1574023758
Да чего уж там! 5 лет уже нападающего купить не можете. Чуть-чуть еще подождем, окей
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Viper for CSKA
1574024501
"Понимаешь, надо чуть-чуть подождать". Давайте тогда Жемалединова вернём что-ли или из молодёжки кого-нибудь обкатаем, всяко лучше, чем Нисимура.
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bset
1574027845
Я/мы ждуны
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De_Frenki
1574033526
а как насчет защиты...
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smbanrykunov
1574042930
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Niko
1574047245
По мне так комли наверняка заиграет и деньги не баснословные и паспорт.
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nemolod
1574060402
Ну тогда получится как в известной комедии-Бабу Ягу со стороны брать не будем-вырастим в собственном коллективе! А уж если серьезно-скупой платит дважды!
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