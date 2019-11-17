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Главные новости дня. Роналду забил 99-й гол за сборную, «Барселона» ведет переговоры с Месси о новом контракте

17 ноября 2019, 21:47
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Тренера юниорской итальянской команды уволили за победу со счетом 27:0.

Израильский стюард, гнавшийся за выбежавшим болельщиком, нанес травму защитнику сборной Польши.

Абидаль: «Барселона» ведет переговоры с Месси о новом контракте. Хотим решить вопрос как можно скорее».

Доннарумма в резиновых сапогах прогулялся по Венеции перед игрой с Арменией. В городе сильнейшее за 50 лет наводнение.

Football Italia: Де Лаурентис сократит зарплаты футболистов «Наполи» вдвое.

Португалия в 11-й раз подряд вышла в финальную часть крупного турнира сборных.

Роналду забил 99-й гол за Португалию. Он забивает в шестом матче подряд.

Симонян открыл в Будапеште стадион имени Пушкаша.

Украина не проигрывала в 2019 году.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Fotball
1574024711
Он лучший и .
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smbanrykunov
1574042912
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
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