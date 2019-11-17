Главные новости дня. Роналду забил 99-й гол за сборную, «Барселона» ведет переговоры с Месси о новом контракте

Тренера юниорской итальянской команды уволили за победу со счетом 27:0.

Израильский стюард, гнавшийся за выбежавшим болельщиком, нанес травму защитнику сборной Польши.

Абидаль: «Барселона» ведет переговоры с Месси о новом контракте. Хотим решить вопрос как можно скорее».

Доннарумма в резиновых сапогах прогулялся по Венеции перед игрой с Арменией. В городе сильнейшее за 50 лет наводнение.

Football Italia: Де Лаурентис сократит зарплаты футболистов «Наполи» вдвое.

Португалия в 11-й раз подряд вышла в финальную часть крупного турнира сборных.

Роналду забил 99-й гол за Португалию. Он забивает в шестом матче подряд.

Симонян открыл в Будапеште стадион имени Пушкаша.

Украина не проигрывала в 2019 году.