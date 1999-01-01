Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Главные новости дня. Роналду забил 99-й гол за сборную, «Барселона» ведет переговоры с Месси о новом контракте

    Тренера юниорской итальянской команды уволили за победу со счетом 27:0.

    Израильский стюард, гнавшийся за выбежавшим болельщиком, нанес травму защитнику сборной Польши.

    Абидаль: «Барселона» ведет переговоры с Месси о новом контракте. Хотим решить вопрос как можно скорее».

    Доннарумма в резиновых сапогах прогулялся по Венеции перед игрой с Арменией. В городе сильнейшее за 50 лет наводнение.

    Football Italia: Де Лаурентис сократит зарплаты футболистов «Наполи» вдвое.

    Португалия в 11-й раз подряд вышла в финальную часть крупного турнира сборных.

    Роналду забил 99-й гол за Португалию. Он забивает в шестом матче подряд.

    Симонян открыл в Будапеште стадион имени Пушкаша.

    Украина не проигрывала в 2019 году.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74490
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru