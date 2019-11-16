Абидаль: «Барселона» ведет переговоры с Месси о новом контракте. Хотим решить вопрос как можно скорее»

«Барселона» намерена продлить трудовые отношения с нападающим Лионелем Месси. Факт переговоров подтвердил спортивный директор клуба Эрик Абидаль.

«Диалог действительно ведется. Решение зависит от футболиста и его окружения. Рассчитываем, что решим вопрос как можно скорее. Я настроен позитивно», – цитирует француза Mundo Deportivo.