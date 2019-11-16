Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Абидаль: «Барселона» ведет переговоры с Месси о новом контракте. Хотим решить вопрос как можно скорее»

    «Барселона» намерена продлить трудовые отношения с нападающим Лионелем Месси. Факт переговоров подтвердил спортивный директор клуба Эрик Абидаль.

    «Диалог действительно ведется. Решение зависит от футболиста и его окружения. Рассчитываем, что решим вопрос как можно скорее. Я настроен позитивно», – цитирует француза Mundo Deportivo.

    • Рыночная стоимость Месси – 150 миллионов евро.
    • 32-летний игрок всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Команда лидирует в Примере.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3039

      woyser 16 минут назад

      Легенда Барсы! В ней ему и нужно заканчивать карьеру.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74490
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru