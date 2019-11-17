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Украина не проигрывала в 2019 году

17 ноября 2019, 20:21
9

Сборная Украины в заключительном матче квалификации отбор Евро-2020 сыграла вничью со сборной Сербии (2:2).

Украинцы сравняли счет в матче на последних минутах, когда на табло был счет 1:2 в пользу сербов.

Украина ни разу не проиграла в 2019 году – семь побед и три ничьих в восьми официальных и двух товарищеских встречах.

  • Ранее украинцы не добивались подобного достижения.
  • Кроме того, сборная Украины не проигрывает в 11 матчах после назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера.

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Украина
Комментарии (9)
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ЛВДУЗ
1574012355
Героям Слава!
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Димон Лебяга
1574013587
хлопцi сало iдять, молодцi, а нашi бояру гатять)))
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Серж 69
1574019209
Ну что сказать,молодцы,и футболисты и тренер!Сейчас трудно загадывать,но Шева,который был отличным футболистом,может стать и очень крутым тренером,его назначили и не прогадали,португальцы в группе вторые,не первые,а это значит немало.
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Flydis
1574023112
Не удивлюсь, если после всего этого Шеву в Милан позовут.
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