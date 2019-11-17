Украина не проигрывала в 2019 году

Сборная Украины в заключительном матче квалификации отбор Евро-2020 сыграла вничью со сборной Сербии (2:2).

Украинцы сравняли счет в матче на последних минутах, когда на табло был счет 1:2 в пользу сербов.

Украина ни разу не проиграла в 2019 году – семь побед и три ничьих в восьми официальных и двух товарищеских встречах.