Украина не проигрывала в 2019 году

Сборная Украины в заключительном матче квалификации отбор Евро-2020 сыграла вничью со сборной Сербии (2:2).
Украинцы сравняли счет в матче на последних минутах, когда на табло был счет 1:2 в пользу сербов.
Украина ни разу не проиграла в 2019 году – семь побед и три ничьих в восьми официальных и двух товарищеских встречах.
- Ранее украинцы не добивались подобного достижения.
- Кроме того, сборная Украины не проигрывает в 11 матчах после назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера.
Источник: Бомбардир.ру