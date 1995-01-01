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    Украина не проигрывала в 2019 году

    Сборная Украины в заключительном матче квалификации отбор Евро-2020 сыграла вничью со сборной Сербии (2:2).

    Украинцы сравняли счет в матче на последних минутах, когда на табло был счет 1:2 в пользу сербов.

    Украина ни разу не проиграла в 2019 году – семь побед и три ничьих в восьми официальных и двух товарищеских встречах.

    • Ранее украинцы не добивались подобного достижения.
    • Кроме того, сборная Украины не проигрывает в 11 матчах после назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера.

    Источник: Бомбардир.ру

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