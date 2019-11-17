Тренера юниорской итальянской команды уволили за победу со счетом 27:0

Главный тренер юниорской итальянской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы со счетом 27:0 над «Марина Кальчо».

«Мы были обескуражены этим результатом, когда услышали про победу нашей юношеской команды со счетом 27:0. Ценности в юниорском футболе очень важны. Соперника нужно уважать всегда – сегодня этого не произошло.

Как президент, я искренне извиняюсь перед «Марина Кальчо». Мы вместе с директорами приняли решение уволить нашего тренера Риччини за подобный результат», – отметил президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли.

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