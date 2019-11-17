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  • Тренера юниорской итальянской команды уволили за победу со счетом 27:0

Тренера юниорской итальянской команды уволили за победу со счетом 27:0

17 ноября 2019, 11:15
15

Главный тренер юниорской итальянской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы со счетом 27:0 над «Марина Кальчо».

«Мы были обескуражены этим результатом, когда услышали про победу нашей юношеской команды со счетом 27:0. Ценности в юниорском футболе очень важны. Соперника нужно уважать всегда – сегодня этого не произошло.

Как президент, я искренне извиняюсь перед «Марина Кальчо». Мы вместе с директорами приняли решение уволить нашего тренера Риччини за подобный результат», – отметил президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли.

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Источник: Football Italia
Италия
Комментарии (15)
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LEON_83
1573979677
тупое решение
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mihail200606
1573981253
Непонятно.. Если соперник мертвый, то он сам виноват.. Или уже не знали как к тренеру прицепиться, чтобы уволить)
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Koshastiy
1573983085
Если почитать заявление президента клуба в оригинале, там нет ни слова про результат. В заявление говориться про издевательскую и неуважительную к сопернику манеру игры. Помимо футбола молодежный тренер должен быть педагогом и учить молодых парней правильной жизненой позиции и ценностям. А бомбардир как всегда свободен.
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Ruryu
1573983621
Идиотизм какой-то... возможно,есть какой-то "берег" в таких играх,но и увольнять не стоило....
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BRO_football
1573985544
То есть по мнению президента клуба было бы лучше, если бы матч закончился со счётом 0:0 и победила дружба?
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mp7700
1573987898
Прямое подтверждение честного спорта. Понятно почему зенит на 1 месте... из уважения к газпрому его никто не обыгрывает))
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Niko
1573988096
Больные совсем(( если соперник сам себя не уважает, то с чего его должны уважать другие?
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Frenzybm
1574000808
Я чего то не понимаю, а надо было поддаваться что ли, мячик отдать?) тогда барсу вообще надо расформировать за их издевательскую манеру игры в стиле тики-така)))
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алдан2014
1574001231
Мир сошёл с ума
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DeStar
1574009371
Теперь я понял за что уволили ковача, нечего было на тТХ издеваться в лЧ!
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