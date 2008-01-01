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    Тренера юниорской итальянской команды уволили за победу со счетом 27:0

    Главный тренер юниорской итальянской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы со счетом 27:0 над «Марина Кальчо».

    «Мы были обескуражены этим результатом, когда услышали про победу нашей юношеской команды со счетом 27:0. Ценности в юниорском футболе очень важны. Соперника нужно уважать всегда – сегодня этого не произошло.

    Как президент, я искренне извиняюсь перед «Марина Кальчо». Мы вместе с директорами приняли решение уволить нашего тренера Риччини за подобный результат», – отметил президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +66

      Leo_12 6 минут назад

      Ставка просто не зашла)))

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      Рейтинг: +6201

      mihail200606 23 минуты назад

      Непонятно.. Если соперник мертвый, то он сам виноват.. Или уже не знали как к тренеру прицепиться, чтобы уволить)

      0
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      Рейтинг: +1922

      absent32 38 минут назад

      гуманность так и зашкаливает

      0
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      Рейтинг: +12

      LEON_83 49 минут назад

      тупое решение

      0
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