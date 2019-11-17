Израильский стюард, гнавшийся за выбежавшим болельщиком, нанес травму защитнику сборной Польши

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Польши обыграла Израиль (2:1).

На 91-й минуте защитник поляков Томаш Кедзиора получил травму, которую ему нанес израильский стюард, гнавшийся за выбежавшим на поле болельщиком.

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Сотрудник безопасности не заметил Кедзиору и на скорости врезался в него сзади. От столкновения защитник упал на газон, после чего ему потребовалась медицинская помощь. Кедзиора доиграл матч до конца.