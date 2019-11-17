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  • Израильский стюард, гнавшийся за выбежавшим болельщиком, нанес травму защитнику сборной Польши

Израильский стюард, гнавшийся за выбежавшим болельщиком, нанес травму защитнику сборной Польши

17 ноября 2019, 10:20
10

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Польши обыграла Израиль (2:1).

На 91-й минуте защитник поляков Томаш Кедзиора получил травму, которую ему нанес израильский стюард, гнавшийся за выбежавшим на поле болельщиком.

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Сотрудник безопасности не заметил Кедзиору и на скорости врезался в него сзади. От столкновения защитник упал на газон, после чего ему потребовалась медицинская помощь. Кедзиора доиграл матч до конца.

  • Польша выиграла группу G и вышла на Евро-2020.
  • 23-летний Кедзиора играет за киевское «Динамо».

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Польша Израиль Динамо К Кедзиора Томаш
Комментарии (10)
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1573976689
Жид рубанул пшека, играющего у хохлов, вот это комбо.
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Fan Loko mik
1573977567
Засланный казачок.
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portero
1573978918
дурак или намеренно?
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Etiainen
1573981897
Шалом)
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woyser
1573984458
Заранее спланированная операция с особой точностью всех мелких деталей
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Владислав Vlad
1573986687
Редакторы. Исправьте заголовок. Вы забыли слово "СЛУЧАЙНО".))) Стюарт СЛУЧАЙНО зацепил игрока. А то вдруг в нашем толерантном обществе найдутся толерасты, которые в Вашем заголовке увидят намёки на антисемитизм.))))))
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Masteralex
1573987561
как можно было не заметить игрока, уволить нахер
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РМЗ
1573988340
специально сделал
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zigbert
1574084105
Редкий случай.
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