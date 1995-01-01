Португалия в 11-й раз подряд вышла в финальную часть крупного турнира сборных

Сборная Португалии обыграла в 7-м туре отбора Евро-2020 сборную Люксембурга (2:0) и гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы.

Португальцы в 11-й раз подряд выходят из квалификационной группы крупного турнира сборных (Евро/ЧМ).

В последний раз Португалия не смогла попасть на большой турнир в 1998 году, когда не вышла из отборочной группы на чемпионат мира во Франции.

Португалия – действующий чемпион Европы.





