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    Португалия в 11-й раз подряд вышла в финальную часть крупного турнира сборных

    Сборная Португалии обыграла в 7-м туре отбора Евро-2020 сборную Люксембурга (2:0) и гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы.

    Португальцы в 11-й раз подряд выходят из квалификационной группы крупного турнира сборных (Евро/ЧМ).

    • В последний раз Португалия не смогла попасть на большой турнир в 1998 году, когда не вышла из отборочной группы на чемпионат мира во Франции.
    • Португалия – действующий чемпион Европы.


    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      АЛЕКСИН 30 минут назад

      Стабильность это признак мастерства .....Украинцы молодцы обошли их в группе . Хочется что бы и Россия от лозунгов перешла к реальному поднятию уровня футбола в стране и на равных стали играть с ведущими сборными мира .

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      Рейтинг: +1915

      Derzkiy1 31 минуту назад

      На Евро они очень хорошо выступают

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