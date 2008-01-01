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    Дзюба: «Бельгия по сути оборонялась всемером. Им достаточно двух-трех человек, чтобы обижать»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение в матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (1:4).

    — Наша сборная с такими соперниками может играть только как с Испанией — исключительно от обороны?

    — Это пища для размышлений, согласен с Черчесовым. Может, будем играть как раз как они — у Бельгии три игрока вообще не ходили вперед, а оборонялись они по сути всемером. Знали, что особенно опасен соперник в контригре, им достаточно 2-3 человек, чтобы обижать.

    Обиднее всего то, что показалось — можно играть, и тут сразу два гола в наши ворота. Второй тайм вообще дает пищу для оптимизма, хоть и было заметно, что соперник успокоился. Все это нужно проанализировать. Будем двигаться дальше. Лучше получить 1:4 сейчас, чем на чемпионате Европы.

    — Были специальные установки на такого соперника.

    — В нападении старались двигаться по опорникам. Вроде, все делаешь правильно, а такие парни как Азар и де Брюйне все равно могут выйти из-под любого прессинга. После каждого рикошета мяч оказывался у них. Это и есть уровень соперника.

    — Станислав Саламович ругался?

    — Нет, он отметил только то, что такое поражение легче пережить сейчас. В перерыве спрашивал, почему не страховали друг-друга. Когда команда пять раз подходит к воротам и забивает четыре мяча — это просто класс.

    Дзюба: «Хорошо, что такая пощeчина нам прилетела»

    В матче с Бельгией Дзюба нанес один удар по воротам. Он был заблокирован

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1855

      семёнычев 5 минут назад

      Саламыч значит сказал, что лучше сейчас 1-4, чем потом... Лев- Артёмка это усвоил... потом будем других цифр ждать на табло)))
      потом другой момент; если "проанализироть" последние 11 минут матча, то вы ВООБЩЕ МОЛОДЧАГИ!!! Не пропустили ни одного мяча и сами забили... скажи, что лучше, чем анализ целого второго тайма? тут пища не для оптимизма, а для ВОСТОРГА...

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      Рейтинг: +10418

      vladimir-7 38 минут назад

      Для нашей сборной закончились игры типа с Эмиратами, Египтом, Аравией,
      Казахстаном, Сан-Марино и т.п. Даже у лысого павлина в игре с Бельгией
      не было ни варианта А, ни варианта Б, вообще никакого. Что касается
      "нападающего" льва, обещавшего драться, то "шоколадный Джо" его просто
      вырубил из игры и он ходил по полю и недовольно бубнил себе под нос.
      А вот бельгийцы, играли легко, непринужденно и можно сказать интеллигентно и если нужно было бы, забили столько, сколько необходимо, они бы,это сделали.

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