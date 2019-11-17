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  • Дзюба: «Бельгия по сути оборонялась всемером. Им достаточно двух-трех человек, чтобы обижать»

Дзюба: «Бельгия по сути оборонялась всемером. Им достаточно двух-трех человек, чтобы обижать»

17 ноября 2019, 09:00
44

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение в матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (1:4).

— Наша сборная с такими соперниками может играть только как с Испанией — исключительно от обороны?

— Это пища для размышлений, согласен с Черчесовым. Может, будем играть как раз как они — у Бельгии три игрока вообще не ходили вперед, а оборонялись они по сути всемером. Знали, что особенно опасен соперник в контригре, им достаточно 2-3 человек, чтобы обижать.

Обиднее всего то, что показалось — можно играть, и тут сразу два гола в наши ворота. Второй тайм вообще дает пищу для оптимизма, хоть и было заметно, что соперник успокоился. Все это нужно проанализировать. Будем двигаться дальше. Лучше получить 1:4 сейчас, чем на чемпионате Европы.

— Были специальные установки на такого соперника.

— В нападении старались двигаться по опорникам. Вроде, все делаешь правильно, а такие парни как Азар и де Брюйне все равно могут выйти из-под любого прессинга. После каждого рикошета мяч оказывался у них. Это и есть уровень соперника.

— Станислав Саламович ругался?

— Нет, он отметил только то, что такое поражение легче пережить сейчас. В перерыве спрашивал, почему не страховали друг-друга. Когда команда пять раз подходит к воротам и забивает четыре мяча — это просто класс.

Дзюба: «Хорошо, что такая пощeчина нам прилетела»

В матче с Бельгией Дзюба нанес один удар по воротам. Он был заблокирован

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Дзюба Артем
Комментарии (44)
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vladimir-7
1573972529
Для нашей сборной закончились игры типа с Эмиратами, Египтом, Аравией, Казахстаном, Сан-Марино и т.п. Даже у лысого павлина в игре с Бельгией не было ни варианта А, ни варианта Б, вообще никакого. Что касается "нападающего" льва, обещавшего драться, то "шоколадный Джо" его просто вырубил из игры и он ходил по полю и недовольно бубнил себе под нос. А вот бельгийцы, играли легко, непринужденно и можно сказать интеллигентно и если нужно было бы, забили столько, сколько необходимо, они бы,это сделали.
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zritelx
1573976024
Пускай болельщики Зенита не обижаются, но Дзюба однозначно стал неодекватом, а может и был им всегда. Журналисты , не берите у него интервью- они позорят футбол.
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1573976895
Во вторник разгромят Сан-Марино, Дзюба заковыряет парочку и снова на каждом углу будут твердить, что Дзюба бог, а сборная ставит цель выиграть Евро.
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Garrincha58
1573977519
Дзюба заткнись уже и больше не желаем слушать твоё львиное мурлыканье
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Черкизовский Кот
1573979821
Дзюба, да замолчи ты наконец!!! Только и можешь трепать языком, лазать по карманам одноклубников и топтать шарф родного клуба. Вчера у тебя был шанс доказать скептикам, что ты можешь играть здорово и против сильных команд. Но ты показал свой истинный уровень!!!
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mihail200606
1573981167
Они вас просто испугались..)) поэтому так оборонялись.. Трепло колхозное..
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Ганнибал Лектор
1573981544
5-8 по ударам в створ в пользу Бельгии. Не считал, сколько народу у них оборонялось, но если те трое, про которых говорит Дзюба размотали всю нашу оборону и накидали полную авоську, то тогда лучше молчать. И обороняться вдесятером, как на ЧМ против Испании. Может и результат будет другой.
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батя86
1573981777
Бельгия играла в своё удовольствие!и не надо отмазок,Дзюба!!!ты вообще ничего не сделал!
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vka1970
1573986265
Мне кажется в этом матче нашей сборной во главе с львиным поленом явно не хватало правильного судьи.Например Вилкова.Вот он то точно показал бы всему миру кто в доме хозяин и чемпион Вселенной.По другому такие как Дзюпа, играть не умеют.Истинный уровень нашей сборной показали всего 3 игрока сборной Бельгии в защите.А то, что в свои 4(четыре) влетело, так это случайность.Просто погрешность.))
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Makaweli
1573986358
Вчера комментатор верно заметил, что дзюба ждет игры с Сан- Марино, дзюба у нас гроза Сан-Марино, Лихтенштейна, Люксенбурга, Андоры, и прочих почтальонов
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