Дзюба: «Бельгия по сути оборонялась всемером. Им достаточно двух-трех человек, чтобы обижать»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение в матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (1:4).

— Наша сборная с такими соперниками может играть только как с Испанией — исключительно от обороны?

— Это пища для размышлений, согласен с Черчесовым. Может, будем играть как раз как они — у Бельгии три игрока вообще не ходили вперед, а оборонялись они по сути всемером. Знали, что особенно опасен соперник в контригре, им достаточно 2-3 человек, чтобы обижать.

Обиднее всего то, что показалось — можно играть, и тут сразу два гола в наши ворота. Второй тайм вообще дает пищу для оптимизма, хоть и было заметно, что соперник успокоился. Все это нужно проанализировать. Будем двигаться дальше. Лучше получить 1:4 сейчас, чем на чемпионате Европы.

— Были специальные установки на такого соперника.

— В нападении старались двигаться по опорникам. Вроде, все делаешь правильно, а такие парни как Азар и де Брюйне все равно могут выйти из-под любого прессинга. После каждого рикошета мяч оказывался у них. Это и есть уровень соперника.

— Станислав Саламович ругался?

— Нет, он отметил только то, что такое поражение легче пережить сейчас. В перерыве спрашивал, почему не страховали друг-друга. Когда команда пять раз подходит к воротам и забивает четыре мяча — это просто класс.

Дзюба: «Хорошо, что такая пощeчина нам прилетела»

В матче с Бельгией Дзюба нанес один удар по воротам. Он был заблокирован