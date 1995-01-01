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    Дзюба: «Хорошо, что такая пощeчина нам прилетела»

    Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о поражении от Бельгии в матче 9-го тура отбора Евро-2020.

    • Россияне проиграли со счетом 1:4.
    • Дзюба провел на поле 80 минут, после чего его заменил Николай Комличенко.

    «Сегодня Бельгия показала свой класс, пять ударов – четыре гола. Тяжело понять, как с ними играть. До гола ещe думали, что можно в этом матче с ними что-то сделать. Потом они забивают первый, Марио мы не подстраховали и оставили его один в один.

    Второй гол пропустили с не совсем очевидного удара. Мы такие моменты не забивали, а они реализовывали. Всe-таки это класс. Азар огромную роль играет в этой команде. Нам указали на наши ошибки и хорошо, что такая пощeчина нам прилетела. Четыре гола мы ещe не пропускали и теперь нам есть над чем подумать.

    Это и есть уровень чемпионата Европы и мира, малейшая ошибка и всe. Мы знали, что у них сильная игра на контратаках и каждая из них чуть ли не приводила к голу. Обидно, что каждый удар залетел, так бывает. Через это надо пройти и поражение – это тоже хорошо», – сказал Дзюба.

    Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6192

      mihail200606 40 секунд назад

      Подожди ещё до евро.. На прилетает...

      0
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      Рейтинг: +11421

      sssrspartak 51 секунду назад

      артемка !сомневаюсь в том,что вы что то поняли!в чемпионате вам похоже ничего не светит!хотя чудеса в футболе бывают!!головина и черышева конечно не хватало,но но но...!

      0
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      Рейтинг: +292

      Кирпичный 1 минуту назад

      Какая пощечина вас в очко отьимели.

      1
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      Рейтинг: +1560

      koli4ka 1 минуту назад

      Да пенделя,пенделя и зубодробилку такой игрой заслужили.А пощечины у гусар благородных случаются...

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