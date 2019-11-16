Дзюба: «Хорошо, что такая пощeчина нам прилетела»

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о поражении от Бельгии в матче 9-го тура отбора Евро-2020.

Россияне проиграли со счетом 1:4.

Дзюба провел на поле 80 минут, после чего его заменил Николай Комличенко.

«Сегодня Бельгия показала свой класс, пять ударов – четыре гола. Тяжело понять, как с ними играть. До гола ещe думали, что можно в этом матче с ними что-то сделать. Потом они забивают первый, Марио мы не подстраховали и оставили его один в один.

Второй гол пропустили с не совсем очевидного удара. Мы такие моменты не забивали, а они реализовывали. Всe-таки это класс. Азар огромную роль играет в этой команде. Нам указали на наши ошибки и хорошо, что такая пощeчина нам прилетела. Четыре гола мы ещe не пропускали и теперь нам есть над чем подумать.

Это и есть уровень чемпионата Европы и мира, малейшая ошибка и всe. Мы знали, что у них сильная игра на контратаках и каждая из них чуть ли не приводила к голу. Обидно, что каждый удар залетел, так бывает. Через это надо пройти и поражение – это тоже хорошо», – сказал Дзюба.

Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы