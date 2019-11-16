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Дзюба: «Хорошо, что такая пощeчина нам прилетела»

16 ноября 2019, 22:57
60

Капитан сборной России Артем Дзюба высказался о поражении от Бельгии в матче 9-го тура отбора Евро-2020.

  • Россияне проиграли со счетом 1:4.
  • Дзюба провел на поле 80 минут, после чего его заменил Николай Комличенко.

«Сегодня Бельгия показала свой класс, пять ударов – четыре гола. Тяжело понять, как с ними играть. До гола ещe думали, что можно в этом матче с ними что-то сделать. Потом они забивают первый, Марио мы не подстраховали и оставили его один в один.

Второй гол пропустили с не совсем очевидного удара. Мы такие моменты не забивали, а они реализовывали. Всe-таки это класс. Азар огромную роль играет в этой команде. Нам указали на наши ошибки и хорошо, что такая пощeчина нам прилетела. Четыре гола мы ещe не пропускали и теперь нам есть над чем подумать.

Это и есть уровень чемпионата Европы и мира, малейшая ошибка и всe. Мы знали, что у них сильная игра на контратаках и каждая из них чуть ли не приводила к голу. Обидно, что каждый удар залетел, так бывает. Через это надо пройти и поражение – это тоже хорошо», – сказал Дзюба.

Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Бельгия Дзюба Артем
Комментарии (60)
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Кирпичный
1573934826
Какая пощечина вас в очко отьимели.
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mihail200606
1573934868
Подожди ещё до евро.. На прилетает...
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Черкизовский Кот
1573935046
В нашем футболе был один Лев - Яшин. Теперь у нас есть Лев Дзюба!!! ррр!
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Axe111
1573935179
Самый бесполезный в этой бездарной тиме,тупо языком балаболит ДЕРЕВЯШКА!!!!! ГДЕ ТВОЙ ОР ПРО МЫ БУДЕМ ДРАТЬСЯ КАК ЛЬВЫ АХАХАХАХАХАХАХ В ФУТБОЛ НАУЧИСЬ ИГРАТЬ!!!!! ХОТЯ КУДА ТАМ УЖЕ!!!! ТВОЙ УРОВЕНЬ САН-МАРИНО СМИРИСЬ
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Plyash
1573935286
Пощёчина вам прилетала от Уругвая на ЧМ-18, потом от той же Бельгии на её поле в первом отборе и вот третья на своём поле.Не много ли пощёчин за год с небольшим?И чему они вас учат?Противно просто.
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oyabun
1573935568
Да не на ошибки вам указали, а на ваше место среди грандов футбола.
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Бриг
1573936622
Горе-то какое! Никогда такого не было - и вот опять! СТРАНА ждала и снова не дождалась неожиданно. Но горе - не беда. Беда бы была, если бы на Евро не попали.
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88serega88
1573939211
да это не подщечина!!!!!!! учитывая что вы несли перед игрой........это грубый вход черенком от лопаты!!! с занозами!!
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Derzkiy1
1573939324
Дзюба в шоке от такой реализации 5 ударов 4 гола , ему обычно 5-10 100% моментов нужно для 1 гола ... Там и без Азара много кто роль большую играет ....
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Ганнибал Лектор
1573965406
Молодец, Артемка, раз понимаешь, что Бельгия - это класс, это другой уровень. Равно, как и РБ Лейпциг. Там нет бездарного и неторопливого перекатывания мяча на своей половине поля. Там ничтожно мало "назад и поперёк". А у нас это система. Поэтому и забивают вам с "неочевидных" ударов. У Бельгии все просто до неприличия - вышел на ударную позиции - пробил, мяч в сетке. Выкатили тебе пас - удар в касание, мяч в сетке. А у нас начинаются перекатывания мяча перед штрафной соперника. Ну и мастерство паса. У Бельгии Де Брюйне на 30 метров в ногу мяч кладет, а у нас Миранчук, за которого те же дебрюйневские 60 лямов просят на 10 метров точный пас отдать не может. Вот и вся разница, вот и лимит. Ну и отдельных эпитетов заслуживает выбор вратаря. 5 ударов и 4 гола, Артем, это уровень голкипера. Если бы Мертенсу по ногам не шарахнули в момент удара, то и пятый бы залетел... Видимо, бразильская проводница премиальные отдает Саламычу, раз тот не дает шансов другим. Понятно дело, что между аутистом Луневым и Гилерме выбор очевиден, но есть же другие. Сафонов, например. Удачи сборной России на Чемпионате Европы!
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