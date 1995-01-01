Финляндия попала на Евро с 33-й попытки. Больше только у Люксембурга, который на турнир не выходил ни разу

потренируются на ЧЕ , может какой соперник по зубам попадется или недооценит и расслабится.
После победы в девятом туре отбора Евро-2020 над Лихтенштейном (3:0) сборная Финляндии впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Финнам это удалось с 33-й попытки.
Большее количество раз участвовал в отборе, но не попадал на Евро, Люксембург – 34 раза. Финны завоевали путевку на родном стадионе в Хельсинки.
- С первого места в группе Финляндии вышла Италия.
- Самый дорогой игрок финнов – Теему Пукки («Норвич», 9 миллионов евро).
- Тренирует команду местный специалист Маркку Канерва.