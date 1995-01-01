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    Финляндия попала на Евро с 33-й попытки. Больше только у Люксембурга, который на турнир не выходил ни разу

    После победы в девятом туре отбора Евро-2020 над Лихтенштейном (3:0) сборная Финляндии впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Финнам это удалось с 33-й попытки.

    Большее количество раз участвовал в отборе, но не попадал на Евро, Люксембург – 34 раза. Финны завоевали путевку на родном стадионе в Хельсинки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +35090

      portero 9 минут назад

      потренируются на ЧЕ , может какой соперник по зубам попадется или недооценит и расслабится.

      0
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      Рейтинг: +2225

      Черкизовский Кот 29 минут назад

      Когда-то кончилась ужасная серия Акинфеева, и финны своё непопадание прервали. Любопытно будет на них поглядеть.

      0
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