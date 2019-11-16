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  • Финляндия попала на Евро с 33-й попытки. Больше только у Люксембурга, который на турнир не выходил ни разу

Финляндия попала на Евро с 33-й попытки. Больше только у Люксембурга, который на турнир не выходил ни разу

16 ноября 2019, 14:33
6

После победы в девятом туре отбора Евро-2020 над Лихтенштейном (3:0) сборная Финляндии впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Финнам это удалось с 33-й попытки.

Большее количество раз участвовал в отборе, но не попадал на Евро, Люксембург – 34 раза. Финны завоевали путевку на родном стадионе в Хельсинки.

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Финляндия Люксембург
Комментарии (6)
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Черкизовский Кот
1573907689
Когда-то кончилась ужасная серия Акинфеева, и финны своё непопадание прервали. Любопытно будет на них поглядеть.
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portero
1573908880
потренируются на ЧЕ , может какой соперник по зубам попадется или недооценит и расслабится.
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Vratarь
1573911727
Ннеееспеша, горррячие финннские ппарни.
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ZENIT*****
1573918806
А у них такой размеренный образ жизни,никуда не спешат,не торопятся.ГОРЯЧИЕ ФИНСКИЕ ПАРНИ.
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