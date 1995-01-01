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    Хачатурянц: «Арбитры находятся под серьезным давлением, нужно сделать их работу максимально прозрачной»

    Ашот Хачатурянц прокомментировал свое назначение на пост председателя судейского комитета РФС.

    • На этой должности Хачатурянц сменил Николая Левникова.
    • При этом руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров продолжает работать.

    «Во-первых, я очень сильно люблю футбол. Конечно, хотелось бы изменить сложившуюся ситуацию, связанную с судейством. Арбитры находятся под серьезным давлением, особенно со стороны прессы. Считаю, нужно сделать работу судей максимально прозрачной – открытые рейтинги помогут поднять имидж этой профессии.

    Мне кажется, такого низкого уровня престижа судейства не было ранее еще никогда. А антикризисный менеджмент – это то, чем я занимаюсь последние годы», – сказал Хачатурянц.

    В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3106

      Дядя Серёжа 11 минут назад

      Считаю, нужно сделать работу судей максимально прозрачной (снять с них одежду) – открытые рейтинги помогут поднять имидж этой профессии.

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      Рейтинг: +955

      Retiremen_VMF 36 минут назад

      Не понятно, а в этом журналисты виноваты? Мало кто пылает любовью к журналистам, но в том, что ошибки судей не всегда случайны видит ведь вся страна! Таким отношением к работе они просто губят этот вид спорта...

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