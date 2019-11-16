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  • Хачатурянц: «Арбитры находятся под серьезным давлением, нужно сделать их работу максимально прозрачной»

Хачатурянц: «Арбитры находятся под серьезным давлением, нужно сделать их работу максимально прозрачной»

16 ноября 2019, 07:38
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Ашот Хачатурянц прокомментировал свое назначение на пост председателя судейского комитета РФС.

  • На этой должности Хачатурянц сменил Николая Левникова.
  • При этом руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров продолжает работать.

«Во-первых, я очень сильно люблю футбол. Конечно, хотелось бы изменить сложившуюся ситуацию, связанную с судейством. Арбитры находятся под серьезным давлением, особенно со стороны прессы. Считаю, нужно сделать работу судей максимально прозрачной – открытые рейтинги помогут поднять имидж этой профессии.

Мне кажется, такого низкого уровня престижа судейства не было ранее еще никогда. А антикризисный менеджмент – это то, чем я занимаюсь последние годы», – сказал Хачатурянц.

В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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Retiremen_VMF
1573886271
Не понятно, а в этом журналисты виноваты? Мало кто пылает любовью к журналистам, но в том, что ошибки судей не всегда случайны видит ведь вся страна! Таким отношением к работе они просто губят этот вид спорта...
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Дядя Серёжа
1573887784
Считаю, нужно сделать работу судей максимально прозрачной (снять с них одежду) – открытые рейтинги помогут поднять имидж этой профессии.
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