Хачатурянц: «Арбитры находятся под серьезным давлением, нужно сделать их работу максимально прозрачной»

Ашот Хачатурянц прокомментировал свое назначение на пост председателя судейского комитета РФС.

На этой должности Хачатурянц сменил Николая Левникова .

. При этом руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров продолжает работать.

«Во-первых, я очень сильно люблю футбол. Конечно, хотелось бы изменить сложившуюся ситуацию, связанную с судейством. Арбитры находятся под серьезным давлением, особенно со стороны прессы. Считаю, нужно сделать работу судей максимально прозрачной – открытые рейтинги помогут поднять имидж этой профессии.

Мне кажется, такого низкого уровня престижа судейства не было ранее еще никогда. А антикризисный менеджмент – это то, чем я занимаюсь последние годы», – сказал Хачатурянц.

В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?