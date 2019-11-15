Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер Финляндии Канерва впервые в истории вывел команду на Евро, а десять лет назад впервые в истории вывел на Евро молодежку

Тренер Финляндии Канерва впервые в истории вывел команду на Евро, а десять лет назад впервые в истории вывел на Евро молодежку

15 ноября 2019, 23:44
4

В матче девятого тура отбора Евро-2020 сборная Финляндии разгромила Лихтенштейн (3:0). Финны впервые в истории вышли на чемпионат Европы.

Тренирует финнов Маркку Канерва. Этот же специалист десять лет назад впервые в истории вывел молодежную сборную Финляндии на чемпионат Европы.

  • С первого места в группе Финляндии вышла Италия.
  • Самый дорогой игрок финнов – Теему Пукки («Норвич», 9 миллионов евро). Десять лет назад он был в молодежной команде Канервы.
  • Фанаты финнов, празднуя успех, выбежали на поле.

Источник: твиттер Андрея Кузичева
Отбор ЧЕ-2020 Финляндия Канерва Маркку
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Viper for CSKA
1573855565
Красавцы! Очень рад за финнов, заслужили игрой.
Ответить
Александ1982
1573866879
вот я понимаю сейчас у людей праздник!!
Ответить
rovzagritchin
1573868833
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! --------------- https://bit.vodka/zrenie
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+