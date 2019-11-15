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    Тренер Финляндии Канерва впервые в истории вывел команду на Евро, а десять лет назад впервые в истории вывел на Евро молодежку

    В матче девятого тура отбора Евро-2020 сборная Финляндии разгромила Лихтенштейн (3:0). Финны впервые в истории вышли на чемпионат Европы.

    Тренирует финнов Маркку Канерва. Этот же специалист десять лет назад впервые в истории вывел молодежную сборную Финляндии на чемпионат Европы.

    • С первого места в группе Финляндии вышла Италия.
    • Самый дорогой игрок финнов – Теему Пукки («Норвич», 9 миллионов евро). Десять лет назад он был в молодежной команде Канервы.
    • Фанаты финнов, празднуя успех, выбежали на поле.

    Источник: твиттер Андрея Кузичева

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    15.11.2019 23:44
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