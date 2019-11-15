Тренер Финляндии Канерва впервые в истории вывел команду на Евро, а десять лет назад впервые в истории вывел на Евро молодежку

В матче девятого тура отбора Евро-2020 сборная Финляндии разгромила Лихтенштейн (3:0). Финны впервые в истории вышли на чемпионат Европы.

Тренирует финнов Маркку Канерва. Этот же специалист десять лет назад впервые в истории вывел молодежную сборную Финляндии на чемпионат Европы.