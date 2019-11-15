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    Фанаты сборной Финляндии выбежали на поле, празднуя первый в истории выход команды на Евро

    В матче девятого тура отбора Евро-2020 сборная Финляндии разгромила Лихтенштейн (3:0). Финны впервые в истории вышли на чемпионат Европы.

    Празднуя победу, болельщики команды после финального свистка выбежали на поле. Видео доступно ниже.

    Источник: твиттер Алексея Андронова

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    15.11.2019 23:28
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