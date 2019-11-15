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  • Фанаты сборной Финляндии выбежали на поле, празднуя первый в истории выход команды на Евро

Фанаты сборной Финляндии выбежали на поле, празднуя первый в истории выход команды на Евро

15 ноября 2019, 23:28
5

В матче девятого тура отбора Евро-2020 сборная Финляндии разгромила Лихтенштейн (3:0). Финны впервые в истории вышли на чемпионат Европы.

Празднуя победу, болельщики команды после финального свистка выбежали на поле. Видео доступно ниже.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Алексея Андронова
Отбор ЧЕ-2020 Финляндия
Комментарии (5)
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Из Твери Леха
1573857769
Питариса. Так значит питер на финском)
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Ушат Помоев
1573869358
Буду за них топить!
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Добрый Бобер
1573875553
Фины, щведы, чехи... Ведущие хоккейные страны, не хватающие звёзд с неба в футболе. К чему я это?..
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[B.of.B.] Mr. Zugzwang
1573882947
ez4fin
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