Фанаты сборной Финляндии выбежали на поле, празднуя первый в истории выход команды на Евро

В матче девятого тура отбора Евро-2020 сборная Финляндии разгромила Лихтенштейн (3:0). Финны впервые в истории вышли на чемпионат Европы.
Празднуя победу, болельщики команды после финального свистка выбежали на поле. Видео доступно ниже.
- С первого места в группе Финляндии вышла Италия.
- Самый дорогой игрок финнов – Теему Пукки («Норвич», 9 миллионов евро).
- Тренирует команду местный специалист Маркку Канерва.
Этот день настал. Впервые в истории. Финляндия едет на большой футбольный турнир. Если в Санкт-Петербург – будет праздник века ;)— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) November 15, 2019
Tämä päivä on koittanut. Ensimmäistä kertaa historiassa. Suomi on menossa suureen jalkapalloturnaukseen. Pietarissa on vuosisadan juhla. ;) pic.twitter.com/KdH9XF1KNt