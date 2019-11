Фанаты сборной Финляндии выбежали на поле, празднуя первый в истории выход команды на Евро

В матче девятого тура отбора Евро-2020 сборная Финляндии разгромила Лихтенштейн (3:0). Финны впервые в истории вышли на чемпионат Европы.

Празднуя победу, болельщики команды после финального свистка выбежали на поле. Видео доступно ниже.

Этот день настал. Впервые в истории. Финляндия едет на большой футбольный турнир. Если в Санкт-Петербург – будет праздник века ;)



Tämä päivä on koittanut. Ensimmäistä kertaa historiassa. Suomi on menossa suureen jalkapalloturnaukseen. Pietarissa on vuosisadan juhla. ;) pic.twitter.com/KdH9XF1KNt