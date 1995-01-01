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    Петржела: «Комличенко мне очень не нравится. Он не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе»

    Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится. Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко – форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него», – заявил чешский специалист.

    • Оба форварда конкурируют за место в основном составе сборной России.
    • Петржела работал в России с 2003-го по 2006-й.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +510

      Fju-2 51 минуту назад

      Петержела в игроках разбирается. Он нам Флахбарта привез)

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