Петржела: «Комличенко мне очень не нравится. Он не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится. Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко – форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него», – заявил чешский специалист.