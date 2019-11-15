Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петржела: «Комличенко мне очень не нравится. Он не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе»

Петржела: «Комличенко мне очень не нравится. Он не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе»

15 ноября 2019, 11:57
4

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится. Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко – форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него», – заявил чешский специалист.

  • Оба форварда конкурируют за место в основном составе сборной России.
  • Петржела работал в России с 2003-го по 2006-й.

Источник: «Известия»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Млада Болеслав Зенит Дзюба Артем Комличенко Николай Петржела Властимил
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fju-2
1573813188
Петержела в игроках разбирается. Он нам Флахбарта привез)
Ответить
yeоvil
1573821841
Если делaeте cтавки -> portal-bet.ru
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+