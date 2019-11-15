Рамос намерен сыграть за Испанию на ОИ-2020

Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что готов выступить за сборную Испании на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

«Я горд играть за сборную и хочу делать это на любых турнирах. Я, как и Пике, как и, думаю, любой игрок, который смог бы сыграть на Олимпиаде, думаю, сделал бы это.

Конечно, сейчас на первом месте чемпионат Европы, а что будет дальше, посмотрим. В целом я заинтересован, ведь участие в Олимпиаде – это именно то, чего у меня еще не было», – заявил испанец.