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Рамос намерен сыграть за Испанию на ОИ-2020

15 ноября 2019, 07:23
2

Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что готов выступить за сборную Испании на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

«Я горд играть за сборную и хочу делать это на любых турнирах. Я, как и Пике, как и, думаю, любой игрок, который смог бы сыграть на Олимпиаде, думаю, сделал бы это.

Конечно, сейчас на первом месте чемпионат Европы, а что будет дальше, посмотрим. В целом я заинтересован, ведь участие в Олимпиаде – это именно то, чего у меня еще не было», – заявил испанец.

  • В олимпийском футбольном турнире могут участвовать игроки не старше 23 лет.
  • При этом каждая команда имеет право внести в свой состав трех футболистов любого возраста.

Источник: Твиттер сборной Испании
Отбор ЧЕ-2020 Испания Рамос Серхио
Комментарии (2)
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Давид59
1573804937
Похоже, на ОИ подбирается неплохая компания. Мбапе тоже туда собрался
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Decorhome
1573831437
Удачи
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