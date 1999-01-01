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    Рамос намерен сыграть за Испанию на ОИ-2020

    Защитник «Реала» Серхио Рамос заявил, что готов выступить за сборную Испании на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

    «Я горд играть за сборную и хочу делать это на любых турнирах. Я, как и Пике, как и, думаю, любой игрок, который смог бы сыграть на Олимпиаде, думаю, сделал бы это.

    Конечно, сейчас на первом месте чемпионат Европы, а что будет дальше, посмотрим. В целом я заинтересован, ведь участие в Олимпиаде – это именно то, чего у меня еще не было», – заявил испанец.

    • В олимпийском футбольном турнире могут участвовать игроки не старше 23 лет.
    • При этом каждая команда имеет право внести в свой состав трех футболистов любого возраста.

    Источник: Твиттер сборной Испании

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