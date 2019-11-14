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  • Мхитарян вернулся к тренировкам в общей группе «Ромы». Армянин не играл с сентября

Мхитарян вернулся к тренировкам в общей группе «Ромы». Армянин не играл с сентября

14 ноября 2019, 20:20

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом армянский хавбек сообщил в своем твиттере.

«Возвращаюсь», – написал Мхитарян в социальной сети, прикрепив фотографию с тренировочного занятия.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • 30-летний хавбек получил повреждение в матче 6-го тура Серии А с «Лечче» (1:0).
  • У Мхитаряна была диагностирована травма приводящей мышцы бедра.
  • Игрок пропустил девять матчей «Ромы» во всех турнирах.

Источник: твиттер Генриха Мхитаряна
Италия. Серия А Рома Мхитарян Генрих
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