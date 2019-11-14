Мхитарян вернулся к тренировкам в общей группе «Ромы». Армянин не играл с сентября

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом армянский хавбек сообщил в своем твиттере.
«Возвращаюсь», – написал Мхитарян в социальной сети, прикрепив фотографию с тренировочного занятия.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
- 30-летний хавбек получил повреждение в матче 6-го тура Серии А с «Лечче» (1:0).
- У Мхитаряна была диагностирована травма приводящей мышцы бедра.
- Игрок пропустил девять матчей «Ромы» во всех турнирах.
Источник: твиттер Генриха Мхитаряна