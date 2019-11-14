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  • Журналист Скира: «Зенит» не хочет продавать Дриусси в «Интер Майами»

Журналист Скира: «Зенит» не хочет продавать Дриусси в «Интер Майами»

14 ноября 2019, 17:29
13

Принадлежащий Дэвиду Бекхэму клуб МЛС «Интер Майами» ведет переговоры по покупке форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, пишет журналист La Gazzeta dello Sport Николо Скира.

По его словам, петербургский клуб не желает отпускать 23-летнего игрока. Переговоры по трансферу аргентинца продолжаются.

  • Со следующего лета «Интер Майами» начнет играть в МЛС.
  • Рыночная стоимость Дриусси – 16 миллионов евро.

Арустамян: «Интер Майами» сделал предложение «Зениту» по Дриусси и Краневиттеру. Клуб Бекхэма готов заплатить за них 30 миллионов


Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,5 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.

Россия. Премьер-лига США. МЛС Зенит Интер Майами Дриусси Себастьян
Комментарии (13)
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raritet
1573742185
Но за 50.000.000 можно было бы отпустить и купить на всю сумму Малкомов- целую тележку....
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Decorhome
1573744795
Хороший игрок
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Lenin26
1573745513
Не льзя продавать не в коем случае,очень хороший игрок,в свои 23 стал одним из лидеров команды,с уходом Дзюбы уверен ,что его талант раскроется полностью.
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imamudinlavrinyuk
1573746335
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! -------- https://bit.vodka/zrenie
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Garrincha58
1573747390
стоит продавать но решать не нам
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paracetamol
1573759362
Хватит им Кранса с водой
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Граф2019
1573812562
продать! и Малкома в придачу...пусть лечит его флорида!
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