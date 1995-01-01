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    Журналист Скира: «Зенит» не хочет продавать Дриусси в «Интер Майами»

    Принадлежащий Дэвиду Бекхэму клуб МЛС «Интер Майами» ведет переговоры по покупке форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, пишет журналист La Gazzeta dello Sport Николо Скира.

    По его словам, петербургский клуб не желает отпускать 23-летнего игрока. Переговоры по трансферу аргентинца продолжаются.

    • Со следующего лета «Интер Майами» начнет играть в МЛС.
    • Рыночная стоимость Дриусси – 16 миллионов евро.

    Арустамян: «Интер Майами» сделал предложение «Зениту» по Дриусси и Краневиттеру. Клуб Бекхэма готов заплатить за них 30 миллионов


    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,5 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +997

      Decorhome 1 минуту назад

      Хороший игрок

      0
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      Рейтинг: +2096

      raritet 44 минуты назад

      Но за 50.000.000 можно было бы отпустить и купить на всю сумму Малкомов- целую тележку....

      2
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      ...
      Рейтинг: +612

      FENIX-SL > raritet 24 минуты назад

      или несколько НАШИХ топов

      0
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      Рейтинг: +3281

      Рубинище > FENIX-SL 18 минут назад

      где, наши топы то? вымерший вид

      2
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      Рейтинг: +1031

      Джой > Рубинище 9 минут назад

      Суть в том, что плата за паспорт,а не за качество.

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