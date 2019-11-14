Журналист Скира: «Зенит» не хочет продавать Дриусси в «Интер Майами»

Принадлежащий Дэвиду Бекхэму клуб МЛС «Интер Майами» ведет переговоры по покупке форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси, пишет журналист La Gazzeta dello Sport Николо Скира.

По его словам, петербургский клуб не желает отпускать 23-летнего игрока. Переговоры по трансферу аргентинца продолжаются.

Со следующего лета «Интер Майами» начнет играть в МЛС.

Рыночная стоимость Дриусси – 16 миллионов евро.

Арустамян: «Интер Майами» сделал предложение «Зениту» по Дриусси и Краневиттеру. Клуб Бекхэма готов заплатить за них 30 миллионов



