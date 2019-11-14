Игрок «Айнтрахта» Абрахам дисквалифицирован на 7 недель. Он атаковал тренера «Фрайбурга»

Защитник «Айнтрахта» Давид Абрахам отстранен от футбола на семь недель.
Капитан франкфуртской команды получил длительную дисквалификацию за атаку тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха в матче 11-го тура Бундеслиги (0:1).
В концовке встречи Абрахам сбил с ног Штрайха, когда бежал за ушедшим в аут мячом.
Футболист также заплатит штраф в размере 25 000 евро.
- «Айнтрахт» в течение семи недель сыграет с «Вольфсбургом», «Майнцем», «Гертой», «Шальке», «Кельном» и «Падерборном».
- Клуб занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги.
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Источник: RTL.de
Крупнейший коммерческий телеканал Германии со штаб-квартирой в Кельне.