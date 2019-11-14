Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Айнтрахта» Абрахам дисквалифицирован на 7 недель. Он атаковал тренера «Фрайбурга»

Игрок «Айнтрахта» Абрахам дисквалифицирован на 7 недель. Он атаковал тренера «Фрайбурга»

14 ноября 2019, 01:35
5

Защитник «Айнтрахта» Давид Абрахам отстранен от футбола на семь недель.

Капитан франкфуртской команды получил длительную дисквалификацию за атаку тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха в матче 11-го тура Бундеслиги (0:1).

В концовке встречи Абрахам сбил с ног Штрайха, когда бежал за ушедшим в аут мячом.

Футболист также заплатит штраф в размере 25 000 евро.

  • «Айнтрахт» в течение семи недель сыграет с «Вольфсбургом», «Майнцем», «Гертой», «Шальке», «Кельном» и «Падерборном».
  • Клуб занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: RTL.de

Крупнейший коммерческий телеканал Германии со штаб-квартирой в Кельне.

Германия. Бундеслига Айнтрахт Фрайбург Абрахам Давид Штрайх Кристиан
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JI e x a
1573686727
ну вот зачем он это сделал? откровеннейшая глупость.
Ответить
Добрый Бобер
1573700670
Судья - молодец. Самому горячему запасному тоже красную влипил!
Ответить
vodnic
1573717845
Это как в том ролике - А второго вырубил по приколу)
Ответить
IVAN53
1573717968
Ринулась толпа на него за тренера , а он да же по е.....ку не получил)) Так за шейку подержали и красную получили))Нормальные пацаны по быстрому бы прессанули))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+