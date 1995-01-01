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    Игрок «Айнтрахта» Абрахам дисквалифицирован на 7 недель. Он атаковал тренера «Фрайбурга»

    Защитник «Айнтрахта» Давид Абрахам отстранен от футбола на семь недель.

    Капитан франкфуртской команды получил длительную дисквалификацию за атаку тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха в матче 11-го тура Бундеслиги (0:1).

    В концовке встречи Абрахам сбил с ног Штрайха, когда бежал за ушедшим в аут мячом.

    Футболист также заплатит штраф в размере 25 000 евро.

    • «Айнтрахт» в течение семи недель сыграет с «Вольфсбургом», «Майнцем», «Гертой», «Шальке», «Кельном» и «Падерборном».
    • Клуб занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

    Источник: RTL.de

    Крупнейший коммерческий телеканал Германии со штаб-квартирой в Кельне.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +454

      JI e x a 18 минут назад

      ну вот зачем он это сделал? откровеннейшая глупость.

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