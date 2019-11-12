Главные новости дня. Черчесов намерен вернуть Акинфеева в сборную России, Петреску может стать тренером «Сочи»

Черчесов обращался к Акинфееву по поводу возвращения в сборную России.
Акинфеев не собирается возвращаться в сборную.
Петреску – кандидат на место тренера «Сочи».
Бердыев может завершить тренерскую карьеру.
Врач сборной России рассказал подробности о травмах Черышева и Баринова.
Goal определил лучшим игроком года Вирджила ван Дейка.
Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду.
Слуцкий рассказал о своем разводе.
Тедеско сообщил, что кроме «Спартака» у него были другие предложения о работе.
Игроки сборной России не хотят играть с Бельгией в новой форме.
Неожиданный бомбардир из Бундеслиги: пришел из низших лиг, забивает пяткой, один тащит аутсайдера
Источник: «Бомбардир.ру»