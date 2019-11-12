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  • Главные новости дня. Черчесов намерен вернуть Акинфеева в сборную России, Петреску может стать тренером «Сочи»

Главные новости дня. Черчесов намерен вернуть Акинфеева в сборную России, Петреску может стать тренером «Сочи»

12 ноября 2019, 21:41
4

Черчесов обращался к Акинфееву по поводу возвращения в сборную России.

Акинфеев не собирается возвращаться в сборную.

Петреску – кандидат на место тренера «Сочи».

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Источник: «Бомбардир.ру»
Комментарии (4)
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alex1951
1573584548
Черчесик,а чё мелочиться ? А давай всю ,,бронзовую,, 2008 года вернем ,уверен ,многие будут довольны))))
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arazregush
1573606469
Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение -------- https://vk.cc/a0ZsMh
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Kl0dus
1573612806
Ссылки не совпадают
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SaveAS
1573618329
Черчесов хочет показать народу, что он набирает людей из личных побуждений? Зачем на человека давить! Если Игорь не хочет играть за сборную, зачем шумиха эта, при всем уважении к Акинфееву, у нас есть хорошие молодые вратари!
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