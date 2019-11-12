Главные новости дня. Черчесов намерен вернуть Акинфеева в сборную России, Петреску может стать тренером «Сочи»

Черчесов обращался к Акинфееву по поводу возвращения в сборную России.

Акинфеев не собирается возвращаться в сборную.

Петреску – кандидат на место тренера «Сочи».

Бердыев может завершить тренерскую карьеру.

Врач сборной России рассказал подробности о травмах Черышева и Баринова.

Goal определил лучшим игроком года Вирджила ван Дейка.

Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду.

Слуцкий рассказал о своем разводе.

Тедеско сообщил, что кроме «Спартака» у него были другие предложения о работе.

Игроки сборной России не хотят играть с Бельгией в новой форме.

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