Главные новости дня. Черчесов намерен вернуть Акинфеева в сборную России, Петреску может стать тренером «Сочи»

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    Источник: «Бомбардир.ру»

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7628

      alex1951 7 минут назад

      Черчесик,а чё мелочиться ?
      А давай всю ,,бронзовую,, 2008 года вернем ,уверен ,многие будут довольны))))

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