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    Ван Дейк – футболист года по версии Goal. В тройку вошли Месси и Салах

    Назван победитель в номинации «Футболист года» по версии издания Goal.

    Лучшим игроком стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. На втором месте – форвард «Барселоны» Лионель Месси, тройку лидеров замкнул нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    Топ-10 футболистов года:

    1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)

    2. Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

    3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

    4. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)

    5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал)

    6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)

    7. Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия)

    8. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона», Нидерланды)

    9. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)

    10. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция).

    • Ван Дейк также входит в топ-30 претендентов на награду «Золотой мяч».
    • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
    • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14798

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Ван Дейк - это объективно! А вот распределение остальных мест - полное фуфло!

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