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  • Ван Дейк – футболист года по версии Goal. В тройку вошли Месси и Салах

Ван Дейк – футболист года по версии Goal. В тройку вошли Месси и Салах

12 ноября 2019, 17:54
9

Назван победитель в номинации «Футболист года» по версии издания Goal.

Лучшим игроком стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. На втором месте – форвард «Барселоны» Лионель Месси, тройку лидеров замкнул нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Топ-10 футболистов года:

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)

2. Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

4. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)

5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал)

6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)

7. Алисон Бекер («Ливерпуль», Бразилия)

8. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона», Нидерланды)

9. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)

10. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция).

  • Ван Дейк также входит в топ-30 претендентов на награду «Золотой мяч».
  • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
  • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану ван Дейк Вирджил Салах Мохамед
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1573570752
Ван Дейк - это объективно! А вот распределение остальных мест - полное фуфло!
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NEONFOL
1573573427
где Левандовский то?
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dinar7777dinar
1573573641
ну вот как как в ливерпуле можно назвать лучшего? алисон ван дейк ! МАНЕ ! салах? трент провел великолепный сезон ! вейналдум ! ван дейк больше распиарен !
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Юрэс
1573577055
Нууууууу КАК !!!!!????? КАК такое возможно !?!?!? он лучше РОНАЛДУ и МЕССИ ???!! Лига Ставок РУЛИТ ИЗДЕСЬ
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Barçist
1573579852
Какой ван Дейк?В том же Ливерпуле есть Мане,Саллах,Фирмино.Левандовски голы клепает.Стерлинг,Агуеро,Дибала,Мбаппе,Неймар, да там фамилий десятки,но берётся не пойми кто и просто раскручивается.Его любители:Месси выиграл награду ФИФА только потому,что его соперником был ван Дейк,которого кроме Англии в основном никто не знает,а голосовали все континенты.Объясните в Южной Америке,Африке,Австралии,Азии кто такой ван Дейк,его там просто не знают.Голландия пролетает постоянно мимо всех крупных турниров.Лигу Наций и то португальцы взяли.
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Saracen Jr
1573583831
1) где левандовски??? 2) какого черта старый рон и мерзкий нестабильный стерлинг выше алисона??? 3) калибра б.силвы можно еще пару десятков игроков назвать и спросить почему их нет что за бред?!
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