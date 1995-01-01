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    «Спорт день за днем»: Бердыев может завершить тренерскую карьеру

    Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в ближайшее время не планирует возвращаться к работе, сообщает «Спорт день за днем».

    67-летний тренер может завершить карьеру. Бердыев хочет заниматься развитием детско-юношеского футбола. В скором времени в Татарстане планируется построить несколько крытых манежей, которые станут базой для сети футбольных академий. Туркменский тренер готов курировать этот проект.

    • Бердыев летом покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы.
    • Он тренировал команду с 2001 по 2013 год, с 2017 по июнь 2019 года.
    • С ним казанский клуб дважды выиграл РПЛ, один раз Кубок России и два раза Суперкубок.

    Власти Татарстана предложили Бердыеву создать футбольную академию в республике

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3269

      Рубинище 48 минут назад

      такого про у нас в РПЛ больше нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14794

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Если такой квалифицированный и успешный тренер завершит карьеру, это будет потеря для нашего футбола.

      1
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      Рейтинг: +67

      fedser 1 час назад

      А может и не завершить - гадает издание?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2790

      Fan Loko mik 1 час назад

      Обидно однако, рубин теперь точно отправится в ФНЛ!!!!!! Хотя за рубин не обидно.....а даже РАДОСТНО!!!! Пусть себе пылит в ..... ПФЛ...там ему и место.....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11385

      sssrspartak > Fan Loko mik 1 час назад

      да ладно тебе!нормальный клуб!при таком тренере,как бердыев он хорошо рассекал в чемпионате!просто сейчас какой то застой в игре!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +467

      Фанат Рубина > Fan Loko mik 1 час назад

      ну ты и тв*рь почти такая же гнилая как и соломон

      -1
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      Рейтинг: +3269

      Рубинище > Fan Loko mik 46 минут назад

      лопни от счастья.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2790

      Fan Loko mik > Фанат Рубина 5 минут назад

      Как кварцвелидзе ТЫ хотел сказать???

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