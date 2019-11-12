«Спорт день за днем»: Бердыев может завершить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в ближайшее время не планирует возвращаться к работе, сообщает «Спорт день за днем».

67-летний тренер может завершить карьеру. Бердыев хочет заниматься развитием детско-юношеского футбола. В скором времени в Татарстане планируется построить несколько крытых манежей, которые станут базой для сети футбольных академий. Туркменский тренер готов курировать этот проект.

Бердыев летом покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы.

Он тренировал команду с 2001 по 2013 год, с 2017 по июнь 2019 года.

С ним казанский клуб дважды выиграл РПЛ, один раз Кубок России и два раза Суперкубок.

Власти Татарстана предложили Бердыеву создать футбольную академию в республике