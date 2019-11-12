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«Спорт день за днем»: Бердыев может завершить тренерскую карьеру

12 ноября 2019, 14:33
11

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в ближайшее время не планирует возвращаться к работе, сообщает «Спорт день за днем».

67-летний тренер может завершить карьеру. Бердыев хочет заниматься развитием детско-юношеского футбола. В скором времени в Татарстане планируется построить несколько крытых манежей, которые станут базой для сети футбольных академий. Туркменский тренер готов курировать этот проект.

  • Бердыев летом покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы.
  • Он тренировал команду с 2001 по 2013 год, с 2017 по июнь 2019 года.
  • С ним казанский клуб дважды выиграл РПЛ, один раз Кубок России и два раза Суперкубок.

Власти Татарстана предложили Бердыеву создать футбольную академию в республике

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (11)
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Fan Loko mik
1573558916
Обидно однако, рубин теперь точно отправится в ФНЛ!!!!!! Хотя за рубин не обидно.....а даже РАДОСТНО!!!! Пусть себе пылит в ..... ПФЛ...там ему и место.....
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fedser
1573559448
А может и не завершить - гадает издание?
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DOCTOR PENALTY
1573560421
Если такой квалифицированный и успешный тренер завершит карьеру, это будет потеря для нашего футбола.
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Рубинище
1573562571
такого про у нас в РПЛ больше нет.
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Decorhome
1573567274
Эх. Был уверен что Бердыев еще громко заявит о себе
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Lester84
1573568962
Учитывая его финансовые аппетиты в последние годы - не удивительно
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NEONFOL
1573576988
Очень жаль, но развивать молодёжь тоже должен не 30-летний салага только окончивший школу тренеров
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