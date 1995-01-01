Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Власти Татарстана предложили Бердыеву создать футбольную академию в республике 

    Министерство спорта Татарстана совместно с Курбаном Бердыевым создаст футбольную академию в республике.

    «Президент Татарстана предложил прославленному тренеру организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в главных городах республики.

    В ближайшее время Министерству спорта Татарстана совместно с Курбаном Бердыевым предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии. », – говорится в заявлении на сайте руспублики.

    В республике появятся пять тренировочных манежей: два в Казани, по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

    • В начале июня Бердыев покинул «Рубин».
    • Он тренировал команду с 2001 по 2013 год, с 2017 по июнь 2019 года.
    • С ним казанский клуб дважды выиграл РПЛ, один раз Кубок России и два раза Суперкубок.

    Источник: Официальный сайт Республики Татарстан

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71842
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru