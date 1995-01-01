Власти Татарстана предложили Бердыеву создать футбольную академию в республике 

Министерство спорта Татарстана совместно с Курбаном Бердыевым создаст футбольную академию в республике.
«Президент Татарстана предложил прославленному тренеру организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в главных городах республики.
В ближайшее время Министерству спорта Татарстана совместно с Курбаном Бердыевым предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии. », – говорится в заявлении на сайте руспублики.
В республике появятся пять тренировочных манежей: два в Казани, по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.
- В начале июня Бердыев покинул «Рубин».
- Он тренировал команду с 2001 по 2013 год, с 2017 по июнь 2019 года.
- С ним казанский клуб дважды выиграл РПЛ, один раз Кубок России и два раза Суперкубок.