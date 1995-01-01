Власти Татарстана предложили Бердыеву создать футбольную академию в республике 

Министерство спорта Татарстана совместно с Курбаном Бердыевым создаст футбольную академию в республике.

«Президент Татарстана предложил прославленному тренеру организовать систему ступенчатой подготовки футболистов с младшего возраста и организовать детско-юношескую академию футбола Татарстана с филиалами в главных городах республики.

В ближайшее время Министерству спорта Татарстана совместно с Курбаном Бердыевым предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии. », – говорится в заявлении на сайте руспублики.

В республике появятся пять тренировочных манежей: два в Казани, по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.