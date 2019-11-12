Врач сборной России: «Черышев пропустит от двух до четырех недель, Баринов – 7-10 дней»

Врач сборной России Эдуард Безуглов назвал сроки восстановления травмированных полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова.

«У Черышева повреждение прямой мышцы бедра, это от двух до четырех недель, поэтому, к сожалению, нам он точно сейчас не помощник.

Баринов за два дня до игры с «Краснодаром» получил повреждение подвздошно-поясничной мышцы. После совместного обследования, которое мы провели с сотрудниками клуба, стало ясно, что это 7-10 дней», – сказал Безуглов.

Россияне 16 ноября примут Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграют в гостях с Сан-Марино.

Обе встречи пройдут в рамках отбора Евро-2020.

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