Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Врач сборной России: «Черышев пропустит от двух до четырех недель, Баринов – 7-10 дней»

Врач сборной России: «Черышев пропустит от двух до четырех недель, Баринов – 7-10 дней»

12 ноября 2019, 13:49
1

Врач сборной России Эдуард Безуглов назвал сроки восстановления травмированных полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова.

«У Черышева повреждение прямой мышцы бедра, это от двух до четырех недель, поэтому, к сожалению, нам он точно сейчас не помощник.

Баринов за два дня до игры с «Краснодаром» получил повреждение подвздошно-поясничной мышцы. После совместного обследования, которое мы провели с сотрудниками клуба, стало ясно, что это 7-10 дней», – сказал Безуглов.

  • Россияне 16 ноября примут Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграют в гостях с Сан-Марино.
  • Обе встречи пройдут в рамках отбора Евро-2020.

Ахметова вызвали в сборную России в связи с травмой Баринова

Ерохин вызван в сборную России вместо травмированного Черышева

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Локомотив Валенсия Черышев Денис Баринов Дмитрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fan Loko mik
1573558755
Надеюсь Димас восстановится к матчам РПЛ... дай бог ему здоровья.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+