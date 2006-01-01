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    РФС: «Россия сыграет с Бельгией в старом комплекте формы»

    Футболисты сборной России отказались играть с Бельгией в новой форме, презентованной на прошлой неделе. Комплектом недоволен и РФС.

    В связи с этим принято решение провести встречу в Санкт-Петербурге 16 ноября в старой форме – той, в которой россияне выступали весь отборочной цикл Евро-2020, информирует телеграм-канал «Мутко против»

    «Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», – сказали в РФС.

    • РФС из-за недовольства заготовленной формой может разорвать контракт с поставщиком.
    • Игровая форма выполнена в красном цвете.
    • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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