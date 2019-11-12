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РФС: «Россия сыграет с Бельгией в старом комплекте формы»

12 ноября 2019, 21:34
14

Футболисты сборной России отказались играть с Бельгией в новой форме, презентованной на прошлой неделе. Комплектом недоволен и РФС.

В связи с этим принято решение провести встречу в Санкт-Петербурге 16 ноября в старой форме – той, в которой россияне выступали весь отборочной цикл Евро-2020, информирует телеграм-канал «Мутко против»

«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», – сказали в РФС.

  • РФС из-за недовольства заготовленной формой может разорвать контракт с поставщиком.
  • Игровая форма выполнена в красном цвете.
  • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (14)
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oyabun
1573585678
Немцы проявили неуважение к цветам Российского флага. Наверняка это имеет политический подтекст - посмотреть, схавает ли наша страна это молча? Надеюсь эта форма не будет фигурировать на наших игроках не только в предстоящем матче, но и вообще во всех остальных.
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Ушат Помоев
1573588675
Поставщика посадить на бутылку за перевёрнутый флаг ибо денег получили а сделали дрянь!Бутылку предварительно перевернуть!
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Derzkiy1
1573612916
Конченые люди кто принял эту форму , фото этого придурка на всю страну лучше покажите
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1573617392
Трусы жмут.
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InterMilLano1908
1573621798
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал о новой экипировке сборной, в которой она сыграет на Евро-2020. Я дал добро на эту форму. Ее мы сами выбирали и на чемпионат мира, и сейчас. Сколько вариантов было, не считал, - сказал Станислав Черчесов. Он добавил, что ближайшие матчи в ноябре - с Бельгией дома и Сан-Марино на выезде - команда проведет в новой экипировке. Как известно, российская сборная гарантировала себе участие в финальной стадии Евро-2020
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FanatSerj
1573625557
Да какая разница, это когда в самом матче ничего не светит, хоть о очередности полосок на форме поговорить? Вот если смогут одолеть, то пусть хоть в форме Зенита выходят, а комментатора Гену Орлова поставят комментировать, чтобы ему сподручнее было сборную Зенитом называть ))
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Makaweli
1573758313
Да хоть голыми, только выиграйте
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