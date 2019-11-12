РФС: «Россия сыграет с Бельгией в старом комплекте формы»

Футболисты сборной России отказались играть с Бельгией в новой форме, презентованной на прошлой неделе. Комплектом недоволен и РФС.

В связи с этим принято решение провести встречу в Санкт-Петербурге 16 ноября в старой форме – той, в которой россияне выступали весь отборочной цикл Евро-2020, информирует телеграм-канал «Мутко против»

«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», – сказали в РФС.