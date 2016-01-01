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    Васильев: «Сразу сказал, что подписание договора между Дзюбой и Мендешем – это ошибка»

    Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев объяснил, почему считает ошибочным решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы сотрудничать с агентом Жорже Мендешем.

    «На меня выходили люди, связанные с Дзюбой, с их стороны был интерес. Со своей стороны я интерес также выразил, но потом мне сказали, что Артем подписал договор с Жорже Мендешем. Я сразу сказал, что это ошибка – не знаю уж, дошла ли эта информация до Дзюбы. При том что для меня Мендеш – лучший агент в мире. Номер один. А также мой друг.

    Почему ошибка? Потому что у Жорже, как и у любого человека, в сутках только 24 часа. Плюс нет личного контакта с футболистом. Было очевидно, что он будет заниматься Дзюбой по остаточному принципу. Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?» Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?» Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!

    Чтобы осуществить трансфер, им нужно заниматься целенаправленно. Конечно, может получиться и случайно. Но это маловероятно. А чтобы сделка состоялась, надо ею заниматься, знать человека, верить в то, что это должно произойти. У Мендеша же в это время был Жоау Фелиш и многие другие», – сказал Васильев.

    • Контракт 31-летнего Дзюбы с «Зенитом» истекает следующим летом.
    • В текущем сезоне форвард провел 21 матч, в которых забил 10 голов и сделал 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

    Васильев: «Кокорин поставил на себе крест, как потенциальный игрок «Монако», после известного случая в 2016 году»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +616

      Иван Петров 1986 55 минут назад

      Дзюбе играть - то год осталось, ну от силы два - кому он нужен.

      1
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      Рейтинг: +1668

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну причём тут Мендеш ? Смотрим ЛЧ, против крепкой , но довольно таки средней команды ( по европейским меркам) Лейпциг, питерский Зенит и Дзюба , в частности, смотрелись ну очень не выразительно. Да ещё и 31 год. В средненький клуб Дзюба не пойдёт , его в бомжатнике башляют нехило, а топам он нах не нужен и получаем что имеем...Трёп не о чём.

      0
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      Рейтинг: +10354

      vladimir-7 > Alekxei Z. 2 минуты назад

      Ну, это не трёп, а сообщение о том, что Дзюба неправильно
      сделал, взяв себе полностью загруженного агента, который
      не может его даже вспомнить из-за большого количества игроков, находящихся у него на обслуживании.

      0
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      Рейтинг: +619

      Давид59 1 час назад

      "...Чтобы осуществить трансфер, им нужно заниматься целенаправленно. Конечно, может получиться и случайно."
      Это как понимать? Дзюбиньо в куда-нибудь в 4-ю молдавскую лигу? А потом - извини друг, случайно получилось...

      0
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      Рейтинг: +2260

      Dgad 1 час назад

      Кхе кхе, вот тебе и Дзюба)

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      Рейтинг: +1566

      Axe111 1 час назад

      Фраза кого кого? А,этого! Говорит сама за себя!!!!!

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      Рейтинг: +838

      Я - легенда 1 час назад

      «Кого-кого? А, этого?» - яркая фраза, прекрасно характеризующая, как Дзюбу оценивают в Европе. При всём уважении к Артёму.

      2
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      Рейтинг: +838

      Я - легенда 1 час назад

      "На меня выходили люди, связанные..." - звучит, как фраза из детектива о 90-х )))

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