Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Васильев: «Сразу сказал, что подписание договора между Дзюбой и Мендешем – это ошибка»

Васильев: «Сразу сказал, что подписание договора между Дзюбой и Мендешем – это ошибка»

12 ноября 2019, 09:58
11

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев объяснил, почему считает ошибочным решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы сотрудничать с агентом Жорже Мендешем.

«На меня выходили люди, связанные с Дзюбой, с их стороны был интерес. Со своей стороны я интерес также выразил, но потом мне сказали, что Артем подписал договор с Жорже Мендешем. Я сразу сказал, что это ошибка – не знаю уж, дошла ли эта информация до Дзюбы. При том что для меня Мендеш – лучший агент в мире. Номер один. А также мой друг.

Почему ошибка? Потому что у Жорже, как и у любого человека, в сутках только 24 часа. Плюс нет личного контакта с футболистом. Было очевидно, что он будет заниматься Дзюбой по остаточному принципу. Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?» Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?» Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!

Чтобы осуществить трансфер, им нужно заниматься целенаправленно. Конечно, может получиться и случайно. Но это маловероятно. А чтобы сделка состоялась, надо ею заниматься, знать человека, верить в то, что это должно произойти. У Мендеша же в это время был Жоау Фелиш и многие другие», – сказал Васильев.

  • Контракт 31-летнего Дзюбы с «Зенитом» истекает следующим летом.
  • В текущем сезоне форвард провел 21 матч, в которых забил 10 голов и сделал 10 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

Васильев: «Кокорин поставил на себе крест, как потенциальный игрок «Монако», после известного случая в 2016 году»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Мендеш Жорже
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Я - легенда
1573543463
"На меня выходили люди, связанные..." - звучит, как фраза из детектива о 90-х )))
Ответить
Я - легенда
1573543674
«Кого-кого? А, этого?» - яркая фраза, прекрасно характеризующая, как Дзюбу оценивают в Европе. При всём уважении к Артёму.
Ответить
Axe111
1573544642
Фраза кого кого? А,этого! Говорит сама за себя!!!!!
Ответить
Dgad
1573545337
Кхе кхе, вот тебе и Дзюба)
Ответить
Давид59
1573545363
"...Чтобы осуществить трансфер, им нужно заниматься целенаправленно. Конечно, может получиться и случайно." Это как понимать? Дзюбиньо в куда-нибудь в 4-ю молдавскую лигу? А потом - извини друг, случайно получилось...
Ответить
Иван Петров 1986
1573547341
Дзюбе играть - то год осталось, ну от силы два - кому он нужен.
Ответить
woyser
1573558579
"Не нужен ему берег турецкий..." Артёмка в гос. думу пойдёт или в министерство спорта.
Ответить
САДЫЧОК
1573568388
Отличный агент ! Втюхать бревно , на многие годы в Зенит , дорогого стоит !
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+