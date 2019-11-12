Васильев: «Сразу сказал, что подписание договора между Дзюбой и Мендешем – это ошибка»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев объяснил, почему считает ошибочным решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы сотрудничать с агентом Жорже Мендешем.

«На меня выходили люди, связанные с Дзюбой, с их стороны был интерес. Со своей стороны я интерес также выразил, но потом мне сказали, что Артем подписал договор с Жорже Мендешем. Я сразу сказал, что это ошибка – не знаю уж, дошла ли эта информация до Дзюбы. При том что для меня Мендеш – лучший агент в мире. Номер один. А также мой друг.

Почему ошибка? Потому что у Жорже, как и у любого человека, в сутках только 24 часа. Плюс нет личного контакта с футболистом. Было очевидно, что он будет заниматься Дзюбой по остаточному принципу. Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, на жеребьевке Лиги чемпионов, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?» Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?» Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь!

Чтобы осуществить трансфер, им нужно заниматься целенаправленно. Конечно, может получиться и случайно. Но это маловероятно. А чтобы сделка состоялась, надо ею заниматься, знать человека, верить в то, что это должно произойти. У Мендеша же в это время был Жоау Фелиш и многие другие», – сказал Васильев.

Контракт 31-летнего Дзюбы с «Зенитом» истекает следующим летом.

В текущем сезоне форвард провел 21 матч, в которых забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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