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  • Betting Insider: ЦСКА возобновил переговоры по хавбеку «Нефтехимика» Макарову

Betting Insider: ЦСКА возобновил переговоры по хавбеку «Нефтехимика» Макарову

11 ноября 2019, 15:12
3

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров может продолжить карьеру в ЦСКА.

По информации Betting Insider, армейцы рассматривают возможность приобретения 21-летнего хавбека. ЦСКА уже пытался приобрести его летом. Сейчас московский клуб возобновил переговоры по Макарову с прицелом на зимнее трансферное окно.

  • Макаров занимает второе место в гонке бомбардиров ФНЛ, на его счету 11 голов в 18 матчах.
  • Макаров – воспитанник тольяттинской Академии футбола имени Коноплева.

Макаров: «Про ЦСКА слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность»


Источник: Betting Insider

Betting Insider - проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ЦСКА Нефтехимик Макаров Денис
Комментарии (3)
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More_and_More
1573474461
Последний раз подобное с Жирковым прокатило. Напоминать, думаю, не надо, насколько давно это было)
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InterMilLano1908
1573474820
Зачем? Хавов полно, вингера бы, а лучше опорника с нападающим
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De_Frenki
1573475084
Академия КОНАПЛЕВА... - ЭТО 5
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