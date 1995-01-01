Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Betting Insider: ЦСКА возобновил переговоры по хавбеку «Нефтехимика» Макарову

    Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров может продолжить карьеру в ЦСКА.

    По информации Betting Insider, армейцы рассматривают возможность приобретения 21-летнего хавбека. ЦСКА уже пытался приобрести его летом. Сейчас московский клуб возобновил переговоры по Макарову с прицелом на зимнее трансферное окно.

    • Макаров занимает второе место в гонке бомбардиров ФНЛ, на его счету 11 голов в 18 матчах.
    • Макаров – воспитанник тольяттинской Академии футбола имени Коноплева.

    Макаров: «Про ЦСКА слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность»


    Источник: Betting Insider

    Betting Insider - проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:12
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +258

      De_Frenki 33 минуты назад

      Академия КОНАПЛЕВА... - ЭТО 5

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2925

      InterMilLano1908 38 минут назад

      Зачем? Хавов полно, вингера бы, а лучше опорника с нападающим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      More_and_More 44 минуты назад

      Последний раз подобное с Жирковым прокатило. Напоминать, думаю, не надо, насколько давно это было)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74419
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru