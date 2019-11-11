Betting Insider: ЦСКА возобновил переговоры по хавбеку «Нефтехимика» Макарову

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров может продолжить карьеру в ЦСКА.
По информации Betting Insider, армейцы рассматривают возможность приобретения 21-летнего хавбека. ЦСКА уже пытался приобрести его летом. Сейчас московский клуб возобновил переговоры по Макарову с прицелом на зимнее трансферное окно.
- Макаров занимает второе место в гонке бомбардиров ФНЛ, на его счету 11 голов в 18 матчах.
- Макаров – воспитанник тольяттинской Академии футбола имени Коноплева.
Макаров: «Про ЦСКА слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность»
Источник: Betting Insider
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