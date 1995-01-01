Макаров: «Про ЦСКА слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность»

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров прокомментировал информацию о поступлении ему предложений от клубов РПЛ.

«Звонки поступают. Несколько команд выходили на связь со мной, с «Нефтехимиком». Отправляю всех к Павлу Нестерову, моему агенту. В Нижнекамске сказали: «До конца года ты у нас». Про ЦСКА слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность. До зимы поставили вопрос на паузу. Для меня это стимул играть как можно лучше и забивать еще больше», – сказал Макаров.

По информации «Чемпионата», в летнее трансферное окно ЦСКА предпринимал попытку приобрести Макарова. Ранее сообщалось, что Макаровым интересуются «Урал» и «топовый клуб РПЛ».