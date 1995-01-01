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    Макаров: «Про ЦСКА слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность»

    Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров прокомментировал информацию о поступлении ему предложений от клубов РПЛ.

    «Звонки поступают. Несколько команд выходили на связь со мной, с «Нефтехимиком». Отправляю всех к Павлу Нестерову, моему агенту. В Нижнекамске сказали: «До конца года ты у нас». Про ЦСКА слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность. До зимы поставили вопрос на паузу. Для меня это стимул играть как можно лучше и забивать еще больше», – сказал Макаров.

    По информации «Чемпионата», в летнее трансферное окно ЦСКА предпринимал попытку приобрести Макарова. Ранее сообщалось, что Макаровым интересуются «Урал» и «топовый клуб РПЛ».

    • Макаров – воспитанник тольяттинской Академии футбола имени Коноплева.
    • Хавбек забил в 12 турах ФНЛ восемь голов и делит первое место в списке бомбардиров.
    • 21-летний игрок до прошлого года был в системе «Оренбурга».
    • «Нефтехимик» в ФНЛ идет на девятом месте.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1309

      Антон bx14e 3 минуты назад

      -Макаров,что ты слышал об интересе ЦСКА?
      -Слышал,что есть такой клуб.. Почувствовал,что стану у них новым Ван Дер Лавом))

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