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    «Чемпионат»: ЦСКА пытался купить полузащитника «Нефтехимика» Макарова

    По информации «Чемпионата», в летнее трансферное окно ЦСКА предпринимал попытку приобрести хавбека нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова.

    Московский клуб намерен вернуться к переговорам по игроку зимой.

    Ранее сообщалось, что Макаровым интересуются «Урал» и «топовый клуб РПЛ»

    • Макаров забил в 12 турах ФНЛ восемь голов и делит первое место в списке бомбардиров.
    • 21-летний игрок до прошлого года был в системе «Оренбурга».
    • «Нефтехимик» в ФНЛ идет на девятом месте.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      АКМ-74У 8 минут назад

      Почему же не купили, хотели взять за 50к деревянных?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14280

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Спрут ЦСКА работает. Молодцы, никого из вида не упускают.

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