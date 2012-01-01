«Чемпионат»: ЦСКА пытался купить полузащитника «Нефтехимика» Макарова

Почему же не купили, хотели взять за 50к деревянных?
По информации «Чемпионата», в летнее трансферное окно ЦСКА предпринимал попытку приобрести хавбека нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова.
Московский клуб намерен вернуться к переговорам по игроку зимой.
Ранее сообщалось, что Макаровым интересуются «Урал» и «топовый клуб РПЛ»
- Макаров забил в 12 турах ФНЛ восемь голов и делит первое место в списке бомбардиров.
- 21-летний игрок до прошлого года был в системе «Оренбурга».
- «Нефтехимик» в ФНЛ идет на девятом месте.