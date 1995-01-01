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    Полузащитником «Нефтехимика» Макаровым интересуются «Урал» и «топовый клуб РПЛ»

    Летом на полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова был спрос в РПЛ. Об этом рассказал агент футболиста Павел Нестеров.

    «На Дениса действительно сейчас существует большой спрос, в том числе из-за границы. Кроме «Урала» у Макарова было предложение от одного из топовых клубов РПЛ, но «Нефтехимик» не отпустил своего лидера», – сказал Нестеров.

    • Макаров забил в 12 турах ФНЛ восемь голов и делит первое место в списке бомбардиров.
    • 21-летний игрок до прошлого года был в системе «Оренбурга».
    • «Нефтехимик» в ФНЛ идет на девятом месте.

    Источник: «Чемпионат»

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