Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасева»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что судейство не повлияло на результат матча 16-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:2).

    «Работа главного арбитра Сергея Карасева? Не комментирую. Сами все видели. Проиграли мы не из-за Карасева. Его чего комментировать.

    Системность последних наших результатов? Вы смотрели, кто играл со «Спартаком»? Цифры вы берете. А вы смотрите, кто играл, когда играл, где играл, как играл, как пропустили, как не выиграли, как проиграли», – отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Ростов» одержал одну победу в пяти последних матчах.
    • Дончане занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74401
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru