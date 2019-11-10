Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасева»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что судейство не повлияло на результат матча 16-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:2).



«Работа главного арбитра Сергея Карасева? Не комментирую. Сами все видели. Проиграли мы не из-за Карасева. Его чего комментировать.



Системность последних наших результатов? Вы смотрели, кто играл со «Спартаком»? Цифры вы берете. А вы смотрите, кто играл, когда играл, где играл, как играл, как пропустили, как не выиграли, как проиграли», – отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ростов» одержал одну победу в пяти последних матчах.

Дончане занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.