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  • Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасева»

Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасева»

10 ноября 2019, 06:30
9

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что судейство не повлияло на результат матча 16-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:2).

«Работа главного арбитра Сергея Карасева? Не комментирую. Сами все видели. Проиграли мы не из-за Карасева. Его чего комментировать.

Системность последних наших результатов? Вы смотрели, кто играл со «Спартаком»? Цифры вы берете. А вы смотрите, кто играл, когда играл, где играл, как играл, как пропустили, как не выиграли, как проиграли», – отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Ростов» одержал одну победу в пяти последних матчах.
  • Дончане занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Тамбов Карпин Валерий Карасев Сергей
Комментарии (9)
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ajax707
1573365214
Лидеры чемпионата. То 6 штук получим, то аутсайдерам проиграем. А три меcта в Л/Ч подавай. Сидите дома, недоумки, смотрите по телеку как в футбол играть надо
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3a zenit
1573368740
Зенит всё купил.
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Ушат Помоев
1573378195
Судейство в РПЛ мягко говоря дрянь...
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Томик
1573381032
Карасёв! Тогда не удивительно! Но Мелкадзе всё равно молодец.
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Mavlu
1573406037
Ростов всю жизнь такой был...нечему удивляться
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