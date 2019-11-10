Бускетс провел 550-й матч за «Барселону». Больше только у четырех игроков

В матче 13-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Сельту» (4:1).
Эта встреча стала для полузащитника каталонцев Серхио Бускетса 550-й в футболке «Барселоны». По этому показателю хавбек вышел на пятое место в истории клуба.
Лидером является Хави – 767 матчей. На втором месте расположился Лионель Месси (698). Замыкает тройку Андрес Иньеста (674).
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- В матче с «Сельтой» Бускетс отметился голом на 85-й минуте.
- Полузащитник вышел на поле на 23-й минуте, заменив Нельсона Семеду.
Источник: твиттер «Барселоны»