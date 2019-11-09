Главные новости дня. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

РПЛ. Дебютный гол Шиманьски помог «Динамо» победить в гостях «Рубин».

Дзюба: «Черышев просился в «Зенит». Я сказал Денису: «Пыли за бугром, родной».

Принадлежащий «Спартаку» Мелкадзе забил пятый гол в сезоне, сравняв счет в игре с «Ростовом».

РПЛ. Воспитанники «Спартака» принесли «Тамбову» волевую победу над «Ростовом», после увольнения Григоряна команда только выигрывает.

РПЛ. Голы Понсе и Бакаева помогли «Спартаку» победить «Крылья Советов» и приблизиться к зоне еврокубков, у самарцев два удаления.

Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги с голами в 11 матчах подряд.

Головин забил «Дижону». У него 5 очков по системе «гол+пас» в сезоне Лиги 1.

Тедеско в трех последних играх РПЛ получил три желтых карточки.

Финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США.