Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

Главные новости дня. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

9 ноября 2019, 23:40

РПЛ. Дебютный гол Шиманьски помог «Динамо» победить в гостях «Рубин».

Дзюба: «Черышев просился в «Зенит». Я сказал Денису: «Пыли за бугром, родной».

Принадлежащий «Спартаку» Мелкадзе забил пятый гол в сезоне, сравняв счет в игре с «Ростовом».

РПЛ. Воспитанники «Спартака» принесли «Тамбову» волевую победу над «Ростовом», после увольнения Григоряна команда только выигрывает.

РПЛ. Голы Понсе и Бакаева помогли «Спартаку» победить «Крылья Советов» и приблизиться к зоне еврокубков, у самарцев два удаления.

Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги с голами в 11 матчах подряд.

Головин забил «Дижону». У него 5 очков по системе «гол+пас» в сезоне Лиги 1.

Тедеско в трех последних играх РПЛ получил три желтых карточки.

Финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+