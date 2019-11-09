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Финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

9 ноября 2019, 13:14
12

УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов сезона-2023/24 в США. Второй стороной в рабочих диалогах выступают коммерческие организации, которые должны подтвердить или опровергнуть финансовую обоснованность вывоза игры из Европы, информирует The Morning Consult.

Приоритетным местом проведения является арена «Метлайф» в Нью-Джерси. Никогда ранее финал Лиги чемпионов не проходил вне Европы.

  • В текущем сезоне главный матч Лиги чемпионов состоится в Стамбуле.
  • В сезоне-2020/21 игру примет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
  • В 2008 году финал главного еврокубка состоялся в Москве.

Источник: The Morning Consult

СМИ, основанное в 2013 году и базирующееся в нескольких городах США. Аудитория в твиттере - более 19 тысяч подписчиков.

Лига чемпионов США. МЛС
Комментарии (12)
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Frankfurt Am Main
1573294859
А что так близко??? Может по дальше куда нибудь в Австралию или Новая Зеландия!!!
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Skull_Boy
1573296558
А что так не Афган, Ирак и Сирия
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Rus9I
1573301951
Чистый маркетинг!!! Хотят получить всех прибыль на рекламе, и трансляции. Да и видимо не хватает влияния на просторах континента. Футбол это деньги и политика, тут уже ничего не сделаешь.
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vitvik
1573335211
В 2024 году коммерческие организации в рабочих диалогах единогласно выступят за проведение финала Лиги чемпионов в Китае.
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_MATRIX_
1573339037
Явный маразм.
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ProstoPolzovatel
1573342365
Меня во всем этом больше интересует, как они со временем разбираться будут...Финал ЛЧ рано утром или поздно ночью - это за гранью фантастики)
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Masteralex
1573358163
жадные долбодятлы из УЕФА вообще охерели, а о фанатах клубов они подумали? процентов 70% болел из тех кто поехал бы в Европе куда-то не поедет в США, это и дальше и дороже любого места в Европе
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Decorhome
1573744942
Ого
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moskowcity-petrv
1574327881
Бабло решает,потом в оаэ будут проводить
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