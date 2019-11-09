Финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов сезона-2023/24 в США. Второй стороной в рабочих диалогах выступают коммерческие организации, которые должны подтвердить или опровергнуть финансовую обоснованность вывоза игры из Европы, информирует The Morning Consult.

Приоритетным местом проведения является арена «Метлайф» в Нью-Джерси. Никогда ранее финал Лиги чемпионов не проходил вне Европы.