Финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов сезона-2023/24 в США. Второй стороной в рабочих диалогах выступают коммерческие организации, которые должны подтвердить или опровергнуть финансовую обоснованность вывоза игры из Европы, информирует The Morning Consult.
Приоритетным местом проведения является арена «Метлайф» в Нью-Джерси. Никогда ранее финал Лиги чемпионов не проходил вне Европы.
- В текущем сезоне главный матч Лиги чемпионов состоится в Стамбуле.
- В сезоне-2020/21 игру примет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
- В 2008 году финал главного еврокубка состоялся в Москве.
Источник: The Morning Consult
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