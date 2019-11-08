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    Финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

    УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов сезона-2023/24 в США. Второй стороной в рабочих диалогах выступают коммерческие организации, которые должны подтвердить или опровергнуть финансовую обоснованность вывоза игры из Европы, информирует The Morning Consult.

    Приоритетным местом проведения является арена «Метлайф» в Нью-Джерси. Никогда ранее финал Лиги чемпионов не проходил вне Европы.

    • В текущем сезоне главный матч Лиги чемпионов состоится в Стамбуле.
    • В сезоне-2020/21 игру примет «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
    • В 2008 году финал главного еврокубка состоялся в Москве.

    Источник: The Morning Consult

    СМИ, основанное в 2013 году и базирующееся в нескольких городах США. Аудитория в твиттере - более 19 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2529

      TOMSON 16 минут назад

      Я бы согласился, только если пару матчей финальной серии НБА или НХЛ прошли бы в Европе. А то как-то не справедливо получается. Претендентов на проведение финала ЛЧ у нас с избытком.

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      Рейтинг: +329

      Rus9I 20 минут назад

      Чистый маркетинг!!!
      Хотят получить всех прибыль на рекламе, и трансляции. Да и видимо не хватает влияния на просторах континента.

      Футбол это деньги и политика, тут уже ничего не сделаешь.

      0
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      Рейтинг: +7500

      Skull_Boy 1 час назад

      А что так не Афган, Ирак и Сирия

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      Рейтинг: +637

      Frankfurt Am Main 2 часа назад

      А что так близко??? Может по дальше куда нибудь в Австралию или Новая Зеландия!!!

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      Рейтинг: +1530

      koli4ka > Frankfurt Am Main 1 час назад

      а Антарктида не в фаворе? Зенит бы там точно в финале Барсу обыграл 5-0,ну как Аргентина Ямайку,помните???

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      Рейтинг: +637

      Frankfurt Am Main > koli4ka 1 час назад

      =))

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      Рейтинг: +637

      Frankfurt Am Main > koli4ka 1 час назад

      Вроде ничего такого вы не говорили плохого но уже кто-то вас минусует!! ((

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