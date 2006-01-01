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    РПЛ. Дебютный гол Шиманьски помог «Динамо» победить в гостях «Рубин»

    В 16 туре РПЛ «Динамо» в Казани оказалось сильнее «Рубина». Победный гол забил польский полузащитник Себастьян Шиманьски, это его дебютный мяч в России.

    Судья Евгений Турбин показал две красные карточки. «Динамо» поднялось на 11 место, «Рубин» опустился в зону переходных матчей.

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Шиманьски, 23.

    «Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев (Кварацхелия, 57), Подберeзкин (Микелтадзе, 84), Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

    «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш (Паршивлюк, 82), Шиманьски, Нойштедтер, Н'Жи (Евгеньев, 69), Филипп (Шейдаев, 72).

    Предупреждения: Зуев, 26; Ташаев, 51; Давиташвили, 72 – Н’Жи, 30; Ордец, 34.

    Удаления: Зуев, 45 (вторая ж.к.) – Ордец, 66 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии18
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      Рейтинг: +17

      Zenit2312 37 минут назад

      рубин дохлый какой то

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      Рейтинг: +5536

      Антибиотик 58 минут назад

      Рад за динамо! С победой! Болелы пресмыкающихся рубинокрокодилов пусть и дальше лезут на чужие ветки, обсуждать "как хреново играют соперники". Поделом! Сначала в своем болоте разберитесь!

      0
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      Рейтинг: +1673

      Фан666 1 час назад

      Страстная борьба за вылет. А филипп говно 25милионное

      0
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      Рейтинг: +389

      Sergej-74 1 час назад

      Судья чудил весь матч с карточками,в перерыве понял что начудил и во втором тайме составы уровнял.А так молодцы наши с победой

      0
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      Рейтинг: +21472

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Хорошая игра, но с осадком от некомпетентного судейства.
      Это лишь мое дилетантское мнение, так как по профессии я не судья.

      0
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      Рейтинг: +286

      Olymp2 2 часа назад

      Отрыгнулось после везуха рубина в первом круге

      0
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      Рейтинг: +3255

      Рубинище 2 часа назад

      Убили Рубин руководители. Это самая слабая команда из всех предыдущих.

      1
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      Рейтинг: +722

      FaTeK1945ru 2 часа назад

      ...как в десятером?,а Рубин играл в большинстве??? И кто только не пишет срач... Стыдно,не товарищи.

      3
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      Рейтинг: +1890

      lordmrv 2 часа назад

      Рыков Тридварас. Потом судья исправлял свою оплошность. А так игра была ровна, играли одинаковые команды)))

      1
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      Рейтинг: +8167

      KLIM777 2 часа назад

      Фанат Рубина на бутылку сегодня присел)

      1
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      Рейтинг: +3255

      Рубинище > KLIM777 2 часа назад

      Сопьёшься тут с такой любимой командой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8167

      KLIM777 > Рубинище 1 час назад

      надо кодироваться)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +712

      Ceнит > KLIM777 1 час назад

      вы всей своей баклан ареной приседаете

      4
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      Рейтинг: +8167

      KLIM777 > Ceнит 1 час назад

      тебе на лицо приседаем, сынок)

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      Рейтинг: +712

      Ceнит > KLIM777 1 час назад

      ты путаешь сиги с детородными органами

      0
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      Рейтинг: +8167

      KLIM777 > Ceнит 1 час назад

      твое обосанное лицо не спутать

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      Рейтинг: +712

      Ceнит > KLIM777 1 час назад

      я не болею за синит

      0
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