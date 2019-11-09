РПЛ. Дебютный гол Шиманьски помог «Динамо» победить в гостях «Рубин»

В 16 туре РПЛ «Динамо» в Казани оказалось сильнее «Рубина». Победный гол забил польский полузащитник Себастьян Шиманьски, это его дебютный мяч в России.

Судья Евгений Турбин показал две красные карточки. «Динамо» поднялось на 11 место, «Рубин» опустился в зону переходных матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Шиманьски, 23.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев (Кварацхелия, 57), Подберeзкин (Микелтадзе, 84), Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш (Паршивлюк, 82), Шиманьски, Нойштедтер, Н'Жи (Евгеньев, 69), Филипп (Шейдаев, 72).

Предупреждения: Зуев, 26; Ташаев, 51; Давиташвили, 72 – Н’Жи, 30; Ордец, 34.

Удаления: Зуев, 45 (вторая ж.к.) – Ордец, 66 (вторая ж.к.).

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