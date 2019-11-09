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  • РПЛ. Дебютный гол Шиманьски помог «Динамо» победить в гостях «Рубин»

РПЛ. Дебютный гол Шиманьски помог «Динамо» победить в гостях «Рубин»

9 ноября 2019, 15:58
12

В 16 туре РПЛ «Динамо» в Казани оказалось сильнее «Рубина». Победный гол забил польский полузащитник Себастьян Шиманьски, это его дебютный мяч в России.

Судья Евгений Турбин показал две красные карточки. «Динамо» поднялось на 11 место, «Рубин» опустился в зону переходных матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Шиманьски, 23.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев (Кварацхелия, 57), Подберeзкин (Микелтадзе, 84), Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш (Паршивлюк, 82), Шиманьски, Нойштедтер, Н'Жи (Евгеньев, 69), Филипп (Шейдаев, 72).

Предупреждения: Зуев, 26; Ташаев, 51; Давиташвили, 72 – Н’Жи, 30; Ордец, 34.

Удаления: Зуев, 45 (вторая ж.к.) – Ордец, 66 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Шиманьски Себастьян
Комментарии (12)
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lordmrv
1573304748
Рыков Тридварас. Потом судья исправлял свою оплошность. А так игра была ровна, играли одинаковые команды)))
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FaTeK1945ru
1573304764
...как в десятером?,а Рубин играл в большинстве??? И кто только не пишет срач... Стыдно,не товарищи.
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Рубинище
1573304785
Убили Рубин руководители. Это самая слабая команда из всех предыдущих.
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Olymp2
1573304904
Отрыгнулось после везуха рубина в первом круге
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Sergej-74
1573306201
Судья чудил весь матч с карточками,в перерыве понял что начудил и во втором тайме составы уровнял.А так молодцы наши с победой
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Фан666
1573306235
Страстная борьба за вылет. А филипп говно 25милионное
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Антибиотик
1573308727
Рад за динамо! С победой! Болелы пресмыкающихся рубинокрокодилов пусть и дальше лезут на чужие ветки, обсуждать "как хреново играют соперники". Поделом! Сначала в своем болоте разберитесь!
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Zenit2312
1573310006
рубин дохлый какой то
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Fan Loko mik
1573313700
Динамо с победой!!! Вернули должок рубину!
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Суворов_лучший
1573315301
Молодцы!
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