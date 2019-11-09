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    Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги с голами в 11 матчах подряд

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в матче 11-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Дортмунда (4:0). Поляк забил во всех встречах чемпионата Германии текущего сезона.

    Левандовски стал первым игроком в истории турнира, забившим в 11 матчах подряд. Предыдущее достижение – десять игр подряд с голами (Клаус Аллофс и Пьер-Эмерик Обамеянг).

    • Всего в сезоне Бундеслиги Левандовски забил 16 голов.
    • «Бавария» идет в таблице третьей.
    • Команду тренирует и.о. главного тренера Ханс-Дитер Флик.

    Источник: Gracenote Live

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    09.11.2019 22:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +394

      _MATRIX_ 1 час назад

      Ну просто фантастическую форму набрал Роб.

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