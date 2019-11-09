Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги с голами в 11 матчах подряд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в матче 11-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Дортмунда (4:0). Поляк забил во всех встречах чемпионата Германии текущего сезона.

Левандовски стал первым игроком в истории турнира, забившим в 11 матчах подряд. Предыдущее достижение – десять игр подряд с голами (Клаус Аллофс и Пьер-Эмерик Обамеянг).