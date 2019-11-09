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  • Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги с голами в 11 матчах подряд

Левандовски – первый игрок в истории Бундеслиги с голами в 11 матчах подряд

9 ноября 2019, 22:50
2

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в матче 11-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Дортмунда (4:0). Поляк забил во всех встречах чемпионата Германии текущего сезона.

Левандовски стал первым игроком в истории турнира, забившим в 11 матчах подряд. Предыдущее достижение – десять игр подряд с голами (Клаус Аллофс и Пьер-Эмерик Обамеянг).

  • Всего в сезоне Бундеслиги Левандовски забил 16 голов.
  • «Бавария» идет в таблице третьей.
  • Команду тренирует и.о. главного тренера Ханс-Дитер Флик.

Источник: Gracenote Live
Германия. Бундеслига Бавария Боруссия Д Левандовски Роберт
Комментарии (2)
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_MATRIX_
1573330994
Ну просто фантастическую форму набрал Роб.
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general.lizyukov
1573337015
Ещё Польска не згинела (С) Дави на газ, впереди ещё 12-ая и 13-ая игра )))
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