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    Серия А. «Интер» дома одержал волевую победу над «Вероной» и возглавил таблицу, «Торино» благодаря двум дублям разгромил «Брешиу»

    Гол Николо Бареллы помог «Интеру» в матче 12 тура чемпионата Италии победить веронцев. Миланцы возглавили таблицу.

    По ходу встречи хозяева уступали в счете, у «Вероны» с пенальти отличился Валерио Верре. Веронцы в таблице идут на девятом месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

    Интер – Верона – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Верре, 19 (с пенальти); 1:1 – Весино, 65; 2:1 – Баррелла, 83.

    Брешиа – Торино – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Белотти, 17 (с пенальти); 0:2 – Белотти, 26; 0:3 – Беренгер, 75; 0:4 – Беренгер, 81.

    Удаления: Матею, 41 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16053

      DVOK68 42 минуты назад

      Интеристам браво!

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