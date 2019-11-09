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  • Серия А. «Интер» дома одержал волевую победу над «Вероной» и возглавил таблицу, «Торино» благодаря двум дублям разгромил «Брешиу»

Серия А. «Интер» дома одержал волевую победу над «Вероной» и возглавил таблицу, «Торино» благодаря двум дублям разгромил «Брешиу»

9 ноября 2019, 21:53

Гол Николо Бареллы помог «Интеру» в матче 12 тура чемпионата Италии победить веронцев. Миланцы возглавили таблицу.

По ходу встречи хозяева уступали в счете, у «Вероны» с пенальти отличился Валерио Верре. Веронцы в таблице идут на девятом месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

Интер – Верона – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Верре, 19 (с пенальти); 1:1 – Весино, 65; 2:1 – Баррелла, 83.

Брешиа – Торино – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Белотти, 17 (с пенальти); 0:2 – Белотти, 26; 0:3 – Беренгер, 75; 0:4 – Беренгер, 81.

Удаления: Матею, 41 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Интер Верона
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