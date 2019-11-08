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  • Дивеев: «На таблицу Лиги Европы посмотрим, когда закончатся все туры»

Дивеев: «На таблицу Лиги Европы посмотрим, когда закончатся все туры»

8 ноября 2019, 23:20
12

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев объяснил ничью в матче группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).

«Не хватило усилий, не реализовали свои моменты, которые были во втором тайме. В первом тайме у нас тоже была пара моментов. Игра была равная, но мы заслуживали победу, я считаю.

Математические шансы на выход из группы? Если честно, я не смотрю турнирную таблицу. Моя задача – выходить и играть, чтобы мы побеждали в каждом матче. На таблицу посмотрим когда закончатся все туры», – отметил Дивеев.

  • ЦСКА занимает последнее место в группе H, имея в своем активе один балл.
  • Российская команда не забила ни одного гола «Ференцварошу» за две игры.

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (12)
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general.lizyukov
1573246735
Да что на неё смотреть, слили очередной евросезон, даже не сверкнув, как в прошлом году.
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ivanthebest
1573248336
Куда там смотреть с 1 позорным очком??? Позорные пони уже 10 лет как сливают все евротурниры, ни разу не выйдя в евровесну за это время. Ни разу! Везде в группе принимают за щёку и финишируют последними.
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Yev
1573251138
Может они какую-то траву курят: что игроки, что тренер не видят реальности.
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ALEX TARAN
1573253801
Дебил
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petlyra
1573261909
Потом смотреть уже поздно будет. Читай басню Крылова про стрекозу. Уж лучше бы и не говорили ничего, а то все у вас с тренером всегда все нормально.
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СвинкаСправедливости
1573276921
Даже если наберёте ещё пять очков, то ещё не факт, что тот же Лудогорец не наберёт всего одно и по разнице забитых/пропущенных в личных встречах вы его вряд ли обгоните.
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Фан666
1573294018
Полюбуешься, на свое последнее место и признаешь, что ты полное говно и позорище
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paracetamol
1573294605
А мне уже сейчас на вашу таблицу смотреть противно!
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De_Frenki
1573307204
да когда закончатся - лучше не смотреть)Если убитых венгров обыграть не смогли то эспаньол сейчас вам точно не по зубам .ихмо.Хорош шнягу гонять типо не все потеряно...от этого еще печальнее
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