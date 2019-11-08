Дивеев: «На таблицу Лиги Европы посмотрим, когда закончатся все туры»

Куда там смотреть с 1 позорным очком??? Позорные пони уже 10 лет как сливают все евротурниры, ни разу не выйдя в евровесну за это время. Ни разу! Везде в группе принимают за щёку и финишируют последними.
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев объяснил ничью в матче группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).
«Не хватило усилий, не реализовали свои моменты, которые были во втором тайме. В первом тайме у нас тоже была пара моментов. Игра была равная, но мы заслуживали победу, я считаю.
Математические шансы на выход из группы? Если честно, я не смотрю турнирную таблицу. Моя задача – выходить и играть, чтобы мы побеждали в каждом матче. На таблицу посмотрим когда закончатся все туры», – отметил Дивеев.
- ЦСКА занимает последнее место в группе H, имея в своем активе один балл.
- Российская команда не забила ни одного гола «Ференцварошу» за две игры.