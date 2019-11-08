Дивеев: «На таблицу Лиги Европы посмотрим, когда закончатся все туры»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев объяснил ничью в матче группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).

«Не хватило усилий, не реализовали свои моменты, которые были во втором тайме. В первом тайме у нас тоже была пара моментов. Игра была равная, но мы заслуживали победу, я считаю.

Математические шансы на выход из группы? Если честно, я не смотрю турнирную таблицу. Моя задача – выходить и играть, чтобы мы побеждали в каждом матче. На таблицу посмотрим когда закончатся все туры», – отметил Дивеев.