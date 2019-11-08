Главные новости дня. Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА, «Ювентус» интересуется Миранчуком

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Двое фанатов ЦСКА остаются под арестом после столкновений в Будапеште.

Семак: «Кокорин смог бы играть уже сейчас».

Месси и Гризманн не общаются на тренировках.

«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге».

Новиков утвержден в качестве главного тренера «Динамо» до конца сезона.

«Ахмат» и «Урал» открыли 16-й тур РПЛ безголевой ничьей.

Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса».

Новая форма сборной: перевернули флаг, взяли стандартный шаблон и разозлили РФС