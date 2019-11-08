Главные новости дня. Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА, «Ювентус» интересуется Миранчуком

ммм.... зачем он там будет на банке, хотя скорей всего они могут купить и отдать его в аренду, частенько так делают с молодыми игроками....
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