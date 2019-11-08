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Главные новости дня. Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА, «Ювентус» интересуется Миранчуком

8 ноября 2019, 23:19
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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Andrering87
1573249591
ммм.... зачем он там будет на банке, хотя скорей всего они могут купить и отдать его в аренду, частенько так делают с молодыми игроками....
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