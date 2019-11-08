Главные новости дня. Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА, «Ювентус» интересуется Миранчуком

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2019 23:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1127

      Andrering87 1 минуту назад

      ммм.... зачем он там будет на банке, хотя скорей всего они могут купить и отдать его в аренду, частенько так делают с молодыми игроками....

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