El Chiringuito TV: Месси и Гризманн не общаются на тренировках

Да Гризманн, как и Коут самые провальные трансферы Барсы, Гризли тащил сезона 1,5 назад, а сейчас тупа отбывает номер, даже ЧМ взяли в основном из-за Мбаппе и сейчас уже практика идет такая, ксли игрок дорогой не значит, что он хороший, достаточно глянуть на МЮ, например на Рэшфорда ценник гигантский, ЗП вообще космос, но кривоногий
Отношения между капитаном «Барселоны» Лионелем Месси и летним новичком команды Антуаном Гризманном остаются сложными.
По информации El Chiringuito TV, аргентинец и француз даже не общаются во время тренировок.
- «Барса» купила Гризманна минувшим летом у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
- Месси – воспитанник каталонского клуба, в котором он провел всю карьеру.
- В текущем сезоне Антуан забил четыре мяча и сделал четыре ассиста в 14 матчах.
- В активе Лионеля за указанный период шесть голов и пять результативных передач в 10 играх.
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».