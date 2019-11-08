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El Chiringuito TV: Месси и Гризманн не общаются на тренировках

8 ноября 2019, 15:57
15

Отношения между капитаном «Барселоны» Лионелем Месси и летним новичком команды Антуаном Гризманном остаются сложными.

По информации El Chiringuito TV, аргентинец и француз даже не общаются во время тренировок.

  • «Барса» купила Гризманна минувшим летом у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
  • Месси – воспитанник каталонского клуба, в котором он провел всю карьеру.
  • В текущем сезоне Антуан забил четыре мяча и сделал четыре ассиста в 14 матчах.
  • В активе Лионеля за указанный период шесть голов и пять результативных передач в 10 играх.

Источник: El Chiringuito TV

El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

Испания. Примера Барселона Месси Лионель Гризманн Антуан
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1573218407
Да Гризманн, как и Коут самые провальные трансферы Барсы, Гризли тащил сезона 1,5 назад, а сейчас тупа отбывает номер, даже ЧМ взяли в основном из-за Мбаппе и сейчас уже практика идет такая, ксли игрок дорогой не значит, что он хороший, достаточно глянуть на МЮ, например на Рэшфорда ценник гигантский, ЗП вообще космос, но кривоногий
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DOCTOR PENALTY
1573220243
Ничего удивительного. Кто же не знает характер Месси.
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Smekaev
1573230357
Правильно, нефиг гению со всякими педиками общаться! Гризманн пусть и дальше песни поет про гомофобию и прелести однополой любви, а Месси ни разу ничего не сказал такого, зато играет так ,что Гризманну до него как до луны.
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spam2009
1573231871
гном и п.е.д.и.к. не могут дружить
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Barçist
1573237012
Посмотрел этого теледеятеля:вывод сделан на основании того,что на кадрах(они молча идут рядом друг с другом,потом показали разминающегося Месси с Суаресом(вот секрет),а Гризман в группе игроков.Первый год Неймара многие помнят,плюс Гризманн не вингер и не был им даже в Сосьедаде,но Вальверде даже без Суареса пихает его на фланг..Найти ему место это задача тренера.Товарищ внизу верно подметил,что у вас всё про задницу и подчинение мысли,мир так не живёт и победа одного не значит унижение другого.
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