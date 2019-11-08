El Chiringuito TV: Месси и Гризманн не общаются на тренировках

Отношения между капитаном «Барселоны» Лионелем Месси и летним новичком команды Антуаном Гризманном остаются сложными.
По информации El Chiringuito TV, аргентинец и француз даже не общаются во время тренировок.
- «Барса» купила Гризманна минувшим летом у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
- Месси – воспитанник каталонского клуба, в котором он провел всю карьеру.
- В текущем сезоне Антуан забил четыре мяча и сделал четыре ассиста в 14 матчах.
- В активе Лионеля за указанный период шесть голов и пять результативных передач в 10 играх.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».