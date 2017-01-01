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    El Chiringuito TV: Месси и Гризманн не общаются на тренировках

    Отношения между капитаном «Барселоны» Лионелем Месси и летним новичком команды Антуаном Гризманном остаются сложными.

    По информации El Chiringuito TV, аргентинец и француз даже не общаются во время тренировок.

    • «Барса» купила Гризманна минувшим летом у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
    • Месси – воспитанник каталонского клуба, в котором он провел всю карьеру.
    • В текущем сезоне Антуан забил четыре мяча и сделал четыре ассиста в 14 матчах.
    • В активе Лионеля за указанный период шесть голов и пять результативных передач в 10 играх.

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7499

      Skull_Boy 21 минуту назад

      Да Гризманн, как и Коут самые провальные трансферы Барсы, Гризли тащил сезона 1,5 назад, а сейчас тупа отбывает номер, даже ЧМ взяли в основном из-за Мбаппе и сейчас уже практика идет такая, ксли игрок дорогой не значит, что он хороший, достаточно глянуть на МЮ, например на Рэшфорда ценник гигантский, ЗП вообще космос, но кривоногий

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      Рейтинг: +8824

      DeStar > Skull_Boy 12 минут назад

      да, есть такое. но может гризман еще заиграет, ибо в барсе он еще мало отыграл, а вот покупка коута и дембеле провал, особенно последнего .Потому что коут был очень крутым в ливерпуле, кто ж знал и мог просчитать, что после успешных сезонов в ливерпуле он в барсе не заиграет? да и по стилю вроде подходил, так что тут не ошибка барсы. А вот дембеле да, один сезон, купили и все. пропал.

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