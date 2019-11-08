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  • Двое фанатов ЦСКА остаются под арестом после столкновений в Будапеште

Двое фанатов ЦСКА остаются под арестом после столкновений в Будапеште

8 ноября 2019, 13:29
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Пресс-служба посольства России в Венгрии сообщила, что двое болельщиков ЦСКА остаются под арестом в Будапеште.

«В настоящий момент под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА – «Ференцварош» 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные болельщики ЦСКА были отпущены венгерской полицией вскоре после задержания», – говорится в заявлении дипмиссии.

Источник: Facebook российского посольства в Венгрии
Лига Европы Ференцварош ЦСКА
Комментарии (2)
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evgevg13
1573209671
ох-ох...
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DOCTOR PENALTY
1573220515
А сколько задержали "болельщиков" Ференцвароша? Переводчика с мовы нашли для допроса?
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