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    Двое фанатов ЦСКА остаются под арестом после столкновений в Будапеште

    Пресс-служба посольства России в Венгрии сообщила, что двое болельщиков ЦСКА остаются под арестом в Будапеште.

    «В настоящий момент под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА – «Ференцварош» 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные болельщики ЦСКА были отпущены венгерской полицией вскоре после задержания», – говорится в заявлении дипмиссии.

    Источник: Facebook российского посольства в Венгрии

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