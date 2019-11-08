Двое фанатов ЦСКА остаются под арестом после столкновений в Будапеште

Пресс-служба посольства России в Венгрии сообщила, что двое болельщиков ЦСКА остаются под арестом в Будапеште.

Фанаты армейцев перед матчем с «Ференцварошем» устроили беспорядки в метро.

Позднее местные радикалы напали на россиян.

В ситуацию вмешалась полиция, в итоге некоторые участники столкновений были задержаны.

«В настоящий момент под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА – «Ференцварош» 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные болельщики ЦСКА были отпущены венгерской полицией вскоре после задержания», – говорится в заявлении дипмиссии.