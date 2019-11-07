«Ференцварош» – ЦСКА: венгерские болельщики напали на фанатов российского клуба

Венгерские болельщики напали на фанатов ЦСКА во время матча группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0, первый тайм).

По информации источника, местные зрители скандировали антироссийские лозунги. Нападавших было несколько десятков, у многих на одежде была символика венгерская нацистская символика. Уточняется, что в определенной степени стюардам удалось успокоить ситуацию.

Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта. Перекрыта единственная линия, ведущая к стадиону