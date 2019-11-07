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    «Ференцварош» – ЦСКА: венгерские болельщики напали на фанатов российского клуба

    Венгерские болельщики напали на фанатов ЦСКА во время матча группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0, первый тайм).

    По информации источника, местные зрители скандировали антироссийские лозунги. Нападавших было несколько десятков, у многих на одежде была символика венгерская нацистская символика. Уточняется, что в определенной степени стюардам удалось успокоить ситуацию.

    Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта. Перекрыта единственная линия, ведущая к стадиону

    Источник: «СЭ»

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    07.11.2019 23:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1234

      ALEX ML 8 минут назад

      Надо эту мразь обратно в ад

      0
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      Рейтинг: +14748

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сдаётся, "венгерские" болельщики говорили на мове.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +287

      КрымForever 1 час назад

      УЕФА, конечно, ничего не заметит. Когда в Марселе 2016 наглосаксы драку затеяли, наказали, почему-то, Россию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1759

      anjaneri 1 час назад

      дак они приедут еще в Маскваб, они самсем не заботятся о своей заднице...

      0
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      Рейтинг: +2386

      maygli 1 час назад

      Успели таки стюарды, не дали нашим ребятам этим нацикам навалять. Ну ничего ещё не вечер.

      1
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      Рейтинг: +443

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это всё позорные хряки виноваты, что теперь к нашей стране такое отношение. предлагаю расформировать спартаг, на стадионе открыть рынок.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +973

      CSKA57 1 час назад

      Господи, и венгры туда же лезут? Дебилы!

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